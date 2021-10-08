Сухая погода с ночными заморозками ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«До конца текущей недели погодные условия в Беларуси будет по-прежнему определять западная периферия обширного антициклона с центром над европейской территорией России, а это значит, что сохранится сухая погода. Вместе с тем при малооблачном небе и слабом ветре на большей части территории нашей страны ожидаются заморозки до минус 5. Поэтому не следует оставлять без укрытия на полях выкопанную сельскохозяйственную продукцию», — рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 8 октября, будет без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный слабый с усилением до умеренного. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 5, местами — 1-4 градуса выше нуля. Днем будет 9-14 градусов тепла.

В субботу и воскресенье, 9-10 октября, будет без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый с усилением до умеренного. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 5, местами — 1-4 градуса выше нуля. Днем будет 8-14 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели антициклон будет терять свое влияние на погоду в Беларуси. Давление начнет падать, увеличится количество облаков, а фронтальные разделы с Западной Европы принесут дожди.