Свет в садовых товариществах Пуховичского района вернулся. Но отключения продолжатся

На этой неделе в населенных пунктах Пуховичского района, а также в райцентре временно приостанавливается подача электроэнергии. Это предусмотрено графиком плановых отключений, сообщает РУП «Минскэнерго».

Так, 19 октября свет отсутствует во многих садовых товариществах района: «Березка», «Журавинка», Купалинка», «Лесное», «Лесное 2003», «Майская роща», «Майский», «Мираж» и «Экспресс». Подача электроэнергии возобновится в этот же день. Также 19 октября света не будет в поселке Марьино с 14:00. Но уже в 17:00 электроснабжение будет восстановлено. Что касается садовых товариществ, то на протяжении недели в некоторых из них произойдет еще несколько плановых отключений: в СТ «Теремок» и «Заречное» — 20 и 21 октября, 22 октября — в СТ «Березка».

На протяжении четырех дней, с 19 по 22 октября, электроэнергии временно лишатся несколько кварталов Марьиной Горки, а именно — дома на 1-м, 2-м и 3-м Октябрьских переулках, улицах Буденого и Ленинской, а также на одноименных переулках. Отключения связаны с капитальным ремонтом трансформаторной подстанции. Свет будет отсутствовать с 8:00 до 17:00.

Однодневные отключения на этой неделе ожидает несколько деревень. В деревне Озеричино света не будет 21 октября, 22 октября — в деревне Михайлово, 21 и 22 октября — в деревне Песчанка.

Начиная с 19 октября и вплоть до 29 октября, исключая выходные дни, электроэнергия будет отсутствовать на всех улицах поселка Дукорка.