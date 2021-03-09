Светлана Горваль — член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания: «Уважаю свои корни, забочусь о своей земле, научу этому своих детей»

Депутата Светлану Горваль жители Витебска очень хорошо знают и как общественного деятеля, и как руководителя крупнейшего торгового объекта города. В 2017 году она была занесена на Доску почета администрации Железнодорожного района Витебска. А через год ей присвоили почетное звание «Витебчанин года». Сейчас Светлана Горваль — член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания. Также активно участвует в деятельности межпарламентских комиссий и рабочих группах Национального собрания по сотрудничеству с парламентами иностранных государств. Свой девиз она опубликовала на официальной странице в интернете: «Уважаю свои корни, забочусь о своей земле, научу этому своих детей». Поэтому, признается, с особым трепетом отнеслась к участию в важнейшем для страны событии — VI Всебелорусском народном собрании.

— Всебелорусское народное собрание стало убедительной точкой опоры для нового успешного этапа развития нашей страны. Проведена сложнейшая работа, учтено мнение абсолютного большинства граждан, наши национальные интересы и исторический капитал. Важно, что мы не допустили утилизации нашей памяти и честного труда предшественников для будущих поколений белорусов. ВНС стало первой страницей новой главы в истории Беларуси, и я убеждена, что мы напишем ее достойно.

За два дня работы народного вече Светлана Горваль не только обзавелась новыми знакомствами, но и значительно пополнила багаж знаний. Внимательно слушала каждое выступление. Но больше всего ей запомнился яркий доклад Главы государства.

— Президент рассказал о настойчивых попытках любителей чужого счастья убедить нас, что Беларусь может быть процветающим государством только, если разрушить ее экономику. Но мы не дадим уронить нашу страну в грязь! У каждого выступающего прослеживалось беспокойство о будущем Беларуси и стремление быть полезным. Главой государства отмечено, что мы еще год назад предугадали тенденции развития ситуации в мире и стране с учетом эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией COVID-19. Мы не воспроизвели навязываемую нам модель поведения и оказались правы. На ВНС делегаты поддержали основанную на детальном прогнозе Программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку. Никакого формализма, только политическая воля белорусского народа и желание сделать страну лучше.

Во время выступления Президент озвучил ряд мер, которые необходимо принять в ближайшие пять лет: это и рост зарплат, и создание новых производств, и запуск нового инвестиционного цикла. Светлана Горваль считает, что в первую очередь надо сделать упор на рост производительности труда:

— Повышение производительности всегда имеет решающее значение для экономики страны, это главный показатель эффективности управления персоналом, он дает возможность произвести дополнительный объем продукции или выполнить специальный объем работ той же или даже меньшей численностью работников. При нынешних масштабах производства, возрастающих потребностях в качественных товарах, услугах и ограниченных трудовых ресурсах повышение производительности труда превращается в основной источник экономического роста, позволяющий затратить меньше живого труда на единицу продукции, а значит, снизить ее себестоимость и получить больше прибыли с каждой единицы. Один из резервов для увеличения заработной платы в реальном секторе экономики — это повышение производительности труда. На это и надо ориентировать все субъекты хозяйствования. Задача увеличения темпов роста производительности труда уже не просто желательное, а необходимое условие восстановления и сохранения экономического роста.



Что касается дальнейшего развития экономики, то депутат подчеркивает: в условиях возрастающей конкуренции приоритетное внимание надо уделить развитию внешнеэкономических связей.

— Сегодня одной из главных целей экономической политики Беларуси является последовательная диверсификация экспорта. Думаю, важнейшими экономическими и торговыми партнерами нашей страны и впредь будут государства Евразийского экономического союза. Сейчас задача ЕАЭС — снизить или полностью снять торговые барьеры между его членами. Существует потенциал для дальнейшего увеличения экспорта на рынки ЕАЭС.



Беларуси необходимо наращивать всестороннее сотрудничество с Китаем, укреплять свои позиции как важного транспортного узла и плацдарма на новом Шелковом пути. Число резидентов индустриального парка «Великий камень» растет, однако реальные объемы производства там пока не очень велики, стоит задача задействовать весь потенциал.

Китай мог бы стать перспективным рынком сбыта для белорусской пищевой промышленности, прежде всего для мясомолочной продукции.

Говоря об отраслях экономики страны, которые имеют наибольший потенциал, Светлана Горваль отметила, что у Беларуси есть хорошая индустриальная база. И надо работать над повышением конкурентоспособности продукции промышленных предприятий.

— В Беларуси очень стремительно развивается IT-отрасль. Этому способствуют созданные государством либеральные условия, сформировавшиеся вокруг Парка высоких технологий, а также большое количество выпускников вузов с техническим образованием. Информационные технологии — это реальный потенциал экономического роста.

В целом Беларусь имеет хорошую индустриальную базу, в том числе в таких секторах, как автомобилестроение, машиностроение, химическая, текстильная, пищевая и деревообрабатывающая промышленность. Главное — постоянно работать над повышением конкурентоспособности продукции промышленных предприятий и созданием надежных каналов продаж.

Источник: БелТА.