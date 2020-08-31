Свыше 1100 медицинских работников в этом году пополнили коллективы учреждений здравоохранения Минской области

Как рассказали в главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома, на первое место работы в больницы и поликлиники центрального региона уже прибыли 328 молодых врачей и 549 выпускников средних специальных медицинских учебных заведений.

К прохождению интернатуры приступили 278 врачей-интернов, которые уже в августе следующего года, получив необходимый опыт в профессии, уйдут в свободное плавание в качестве врачей-специалистов.

Нужно отметить, что молодые специалисты направлены в каждый район Минщины. Больше всего – 65 человек – трудоустроены в учреждения здравоохранения Борисовского района. Еще 43 медицинских работника начали свой трудовой путь в Минской, 41 в Солигорском районах.

Инна Короленок.