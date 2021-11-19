Так кто создал миграционный кризис?

Драма мирового масштаба

Беларусь в центре мировых новостей. Вот уже неделю всеобщее внимание сконцентрировано на событиях, происходящих на белорусско-польской границе, где разворачивается драма с беженцами, стремящимися с территории нашей страны попасть в страны Евросоюза. Там обещали, что примут всех, кто бежит из своих стран по серьезным причинам. А сейчас туда не пускают. И при этом обвиняют Беларусь в создании миграционного кризиса.

Из сообщения ТАСС, опубликованного в ночь на 12 ноября: «США, Великобритания и страны ЕС в Совете Безопасности ООН считают, что миграционный кризис на границе с Польшей создан Беларусью, и осуждают его. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении указанных стран по итогам закрытых консультаций в СБ ООН. Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США наряду с Албанией выступили с «осуждением организованной инструментализации людей, чьи жизни и благополучие поставлены под угрозу», как они считают, «в политических интересах Беларуси».

Все происходящее — это действительно кризис мирового масштаба. Но причем тут Беларусь? Беженцы впервые появились отнюдь не у белорусско–польской границы и уж точно не по вине нашей страны. Там, где все начиналось, нас не было!

Предлагаю совсем короткий экскурс в историю. Минуло десятилетие с того времени, как в странах Северной Африки и Ближнего Востока разбушевалась «арабская весна» — серия народных восстаний, революций и гражданских войн. Началась она с волнений в Тунисе, захлестнула затем и соседние с ним страны: Алжир, Ливию, Йемен, Египет, Марокко и Бахрейн, докатилась до Сирии, Ирана, Ирака и ряда других стран. Во всех этих конфликтах если напрямую не участвовали, то «рядом стояли» НАТО, в состав которого, как всем известно, входит 30 стран, и Евросоюз: они, как обычно, знали, как сделать жизнь в других государствах демократичнее.

Что в результате? «Арабская весна» переросла в самую настоящую «арабскую зиму». В некоторых государствах региона обосновались террористические группировки со своими жесткими законами. И практически везде жизнь для людей лучше не стала. На лентах информагентств можно найти опросы, из которых следует, что большинство населения стран, переживших «арабскую весну», полагает, что оказалось сегодня в гораздо худшем положении, чем 10 лет назад. Ливия, например, после свержения и убийства ее лидера Муаммара Каддафи перестала существовать как единое государство, распавшись на несколько территорий, контролируемых разными группировками. Ее население живет на грани нищеты. Гражданскую войну в Сирии, которая продолжается вот уже десять лет, ряд исследователей называют самым смертоносным конфликтом XXI века: к текущему году количество погибших в этой стране оценочно достигло 600 тысяч человек. Несколько миллионов сирийцев стали беженцами.

Огромный регион земного шара «горит» на протяжении десяти лет. Вот они, истоки миграционного кризиса! Миллионы людей, спасаясь от нищеты и войны, покинули тогда и покидают сейчас свои родные места. В этом, однозначно, виноваты и те, кто десять лет назад поддержал массовые выступления против законной власти в странах «арабской весны» деньгами и щедрыми обещаниями всяческой помощи. Если перечитать новостные заметки и аналитические материалы, описывающие события последнего десятилетия в странах Северной Африки и Ближнего Востока, можно встретить там упоминания о НАТО, США, ЕС. Названия нашей страны там нет. Так кто создал миграционный кризис?

Косвенным подтверждением того, что авторами этого явления являемся не мы, можно считать и то, что беженцы стремятся в Евросоюз, а не пытаются массово обосноваться у нас. Элементарно: люди едут в те страны, которые им «рекламировали», о которых рассказывали как о некоем «эталоне», где, возможно, ранее уже обосновались их родные, знакомые, соседи. Для тех, кто сейчас находится на нашей территории, Беларусь просто стала точкой транзита на пути к цели. Какой, например, является Италия для тех беженцев, которые прокладывают свой путь в Европу из Северной Африки через Средиземное море (о трагических историях с тонущими суденышками, которым сознательно не оказывают помощь, мы тоже постоянно слышим и читаем в новостях). Однако Италию никто не назначает ответственной за мировой миграционный кризис. И санкций в отношении нее не требует.

Польша, которая сегодня перекрыла свои границы, скорее всего, стала бы для большинства беженцев такой же транзитной страной, как и Беларусь, ведь в основном стремятся эти люди попасть в Германию, судя по тому, что они говорят журналистам. Руководство этой европейской страны не раз заявляло о готовности принять у себя тех, кто бежит из своих стран от войны, разрухи и голода, предоставить таким людям право на проживание. Получается, передумали принимать у себя беженцев и отправили этот посыл странам, охраняющим границу ЕС на востоке? Похоже на то. Польский президент Анджей Дуда на днях заявил, что Варшава находится в тесном контакте с главами других стран ЕС, а также с партнерами по НАТО. По его словам, зарубежные коллеги относятся к позиции Польши по вопросу кризиса с мигрантами «с пониманием».

В это же время люди, спасающие свои жизни, ожидают, что к ним тоже отнесутся с пониманием, и не только с белорусской стороны, но и со стороны Евросоюза, который, похоже, передумал выполнять свои обещания.

А пока есть линия разграничения. С ее восточной стороны беженцев стараются обеспечить палатками, дровами, теплой одеждой и питанием, чтобы люди не страдали от холода и голода, оказать медицинскую помощь. А с западной — приводят в состояние полной боевой готовности войска и подтягивают их к границе. Вместо того, чтобы думать, как найти решение в сложившейся ситуации, с запада готовятся дать отпор… безоружным людям!

Наталья ПАРХОМЧИК.