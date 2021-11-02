Так все-таки защитник?..

На днях в интернете появилось видео, где известный в Марьиной Горке защитник животных Юрий Валько, исходя из слов автора видео, душит собаку в стихийно организованном приюте. Человек за кадром убедительно просит Юрия отпустить животное, угрожая ответственностью перед законом.

Пуховичским РОВД по данному факту ведется проверка, но пока сотрудники ведомства от комментариев воздерживаются.

Юрий Валько снова привлек к себе внимание, но уже не в роли защитника братьев наших меньших, а совсем наоборот.

Автором видео оказалась заместитель председателя ЗОО «Наши меньшие» Ольга Агеева.

— Собаку, которую душил Юрий, мне удалось забрать, — говорит Ольга. — Животное сильно травмировано, очень истощено и имеет перечень заболеваний. Это явно указывает на безответственное отношение и ужасные условия содержания. Туда мы приехали, чтобы помочь, после того, как Юра вышел с собаками на площадь в знак протеста против закрытия организованного им приюта для собак. Совместную работу с этим человеком наладить так и не удалось ни у меня, ни у местных волонтеров. А причина в следующем. Любой, кто туда приходил помогать, видел всю эту разруху и антисанитарию, в которой содержатся животные. Естественно, люди предлагали решить те или иные проблемы, но Юрий категорично отвечал отказом.

После осознания всей ситуации мы отказались от сотрудничества и решили напрямую обратиться к местным властям с просьбой рассмотреть возможность создания пункта отлова и временного содержания животных. Официального ответа пока не последовало, но при встрече нам дали понять, что готовы сотрудничать. У нас есть готовый проект, и мы твердо уверены, что средств, которые сейчас выделяются на отлов животных, будет достаточно для содержания такого приюта.

Также, как правило, такие учреждения получают пожертвования, что важно в вопросе финансирования. От создания приюта выигрывают все: животные сохранят свою жизнь, а для людей появятся новые рабочие места.

Пока остро стоит вопрос с количеством волонтеров в Марьиной Горке. Из активных мы знаем только троих, а для приюта потребуется минимум 5 человек: директор, администратор, повар и два человека для уборки вольеров и выгула собак.

Что говорят местные волонтеры, которые совсем недавно защищали Юрия?

— С Юрой Валько мы знакомы около 5 лет, — рассказывает Диана Ищенко. — Я всерьез занимаюсь волонтерством, и поэтому мы периодически сотрудничали. Раньше я неоднократно просила отвезти меня в так называемый приют, но мне постоянно приходилось слышать отказы. Впервые я там оказалась вместе с другими волонтерами после того, как Юрий вышел с собаками на площадь. Мне сразу стало понятно, почему он не хотел, чтобы кто-то видел это место: везде хлам и разруха, мусор, кости, вокруг территории трупы собак.

В свою защиту Юрий много рассказывал о том, что не успевает все довести до ума, потому что на его попечении больше ста собак.

Я позвала местных жителей и волонтеров из других городов. Сначала Юрий охотно сотрудничал, но недолго. Первые разногласия начались, когда он отказался отдавать волонтерам больных животных по причине того, что они дают возможность для сборов на лечение. Также неоднократно срывал заранее согласованные договоренности по передаче заинтересованным людям собак: то уезжал, не дождавшись, то отдавал щенков вместо взрослых особей. Также мы заметили, что бывает он там далеко не каждый день. Иногда собаки на сутки оставались без еды и воды.

Однажды на моих глазах один из псов разыгрался, подпрыгнул и лизнул лицо Юры, а тот вышел из себя, ударил несколько раз собаку ногой и начал бросать костями в других собак с криками: «Как вы меня достали!». В тот момент иллюзии насчет доброго дяди Юры рухнули окончательно. Избитого пса я отдала первым приехавшим волонтерам. Чтобы избежать конфликтов, мы стали приезжать туда без Юрия.

Осознав, что животные содержатся в ужасных условиях, а конечные цели Юры для меня непонятны, я и решила обратиться в Пуховичский райисполком с просьбой рассмотреть возможность создать участок для отлова и временного содержания животных.

Что говорит по этому поводу сам Юрий Валько?

— На видео, о котором вы говорите, все не так, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, эта собака больна пераплазмозом, и ей необходимо было сделать укол. Во-вторых, она дикая, и ее очень трудно поймать. В тот момент у меня появилась такая возможность, и, конечно, я ее не упустил. В-третьих, Ольга, не разобравшись, подняла панику, не дав мне ничего объяснить.

Четырнадцать лет своей жизни я отдал волонтерству. Каждый день я борюсь за жизнь животных. Мне регулярно поступают звонки от горожан с просьбами о том, чтобы я забрал очередное животное. А теперь меня обвиняют в том, что я живодер. Считаю эти обвинения полностью необоснованными.

Что касается условий, в которых находятся собаки, то, конечно, упущения есть. Но вы должны понимать, что я занимаюсь этим практически один, и на все у меня попросту не хватает сил и времени. В будущем своей деятельностью я планирую заниматься в качестве индивидуального предпринимателя. Это откроет новые возможности и позволит спасти еще большее количество животных.

P.S. Как и следовало ожидать, обвинения со стороны волонтеров в жестоком обращении с животными Юрий Валько отрицает. Для решения конфликта есть компетентные органы, которые наверняка во всем разберутся.

Станислав БЕЛОУСОВ.