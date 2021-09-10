«Таких шагов мы еще не предпринимали». Лукашенко рассказал о серьезных договоренностях с Россией

Президенты Беларуси и России на переговорах в Москве 9 сентября достигли очень серьезных договоренностей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, передает корреспондент БелТА.

Встреча Президента с Александром Бастрыкиным прошла накануне профессионального праздника белорусских следователей: 12 сентября отмечается День сотрудника органов предварительного следствия. Поэтому глава государства в первую очередь поздравил присутствующего на встрече председателя Следственного комитета Беларуси Дмитрия Гору и в его лице всех белорусских следователей с приближающимся праздником. Тем более в этом году исполняется 10 лет со дня образования этого ведомства.

«Скажем откровенно, это люди, которые в этой большой работе являются основным звеном, — заявил Александр Лукашенко. — У нас в целом неплохой состав следственных органов. Подготовленные, ответственные, честные люди».

Президент напомнил, что накануне сегодняшней встречи в Москве состоялись его переговоры с российским коллегой. «Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России. Мы о многом договорились, это очень серьезные договоренности. Таких шагов мы еще не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, очень важное место во время переговоров заняли вопросы обеспечения безопасности. «Все время следственные органы у нас были в теме. Мы договорились с Президентом России, что мы всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей. И международная обстановка к этому подталкивает: поток беженцев, наркотики захлестывают Россию и Беларусь. Поэтому роль органов следствия, предварительного дознания очень возрастает. Будем работать вместе, на нас вы всегда можете рассчитывать», — заверил белорусский лидер.

Говоря о взаимодействии следственных органов Беларуси и России, глава государства отметил налаженный обмен опытом между сторонами. «Я благодарен, что на любом уровне любая просьба выполняется мгновенно со стороны России: поделятся опытом, знаниями, материальной базой и помогут, если нужно где-то провести какие-то мероприятия», — добавил Президент.