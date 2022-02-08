В рамках месячника военно-патриотического воспитания военный комиссар Кирилл Барановский и начальник группы призыва на военную службу Пуховичского районного военного комиссариата Александр Канаш провели встречу с учащимися Пуховичской средней школы.

Офицеры рассказали школьникам, что такое патриотизм и почему Вооруженные Силы всегда идут рука об руку с этим понятием. Также рассказали о преимуществах поступления на какую-либо воинскую специальность. Постарались донести до школьников и то, что в срочной службе нет ничего страшного, и почему уклонение от нее всегда считалось постыдным в нашем обществе.

Также были затронуты понятия общего блага и индивидуальных потребностей.

— Общественное благо является главной целью существования нашего государства, — говорит Кирилл Барановский. — Это те блага, которые потребляются всеми и независимо от того, платите вы за них или нет. Ярким примером является наша безопасность, которая достигается благодаря наличию у нас собственной армии. У меня всегда вызывали недоумение высказывания о том, что Вооруженные Силы не нужны. Запомните, ребята: никогда не получится построить сильное и независимое государство без собственной мощной армии. Таковы реалии нашего времени.

Также офицеры рассказали о предстоящих учениях «Союзная решимость-2022» и объяснили, что данные учения являются проверкой сил и средств реагирования Союзного государства, а никак не оккупацией, как утверждают некоторые экстремистские телеграм-каналы и формирования.

Станислав БЕЛОУСОВ.