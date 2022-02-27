Коротко о разном Референдум 

Тамара Шпаковская: люди голосуют за мирную и процветающую Беларусь

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Тамара Шпаковская, наблюдатель, районная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки.

— Я веду наблюдение на Кировском участке №40 с начала досрочного голосования. Все проходит спокойно. Очевидно, что люди идут голосовать по собственной воле, без принуждения. Все хотят отдать свой голос за мирную и процветающую Беларусь.

Для работы наблюдателей на участке все обустроено удобно. Я вижу, как работает участковая комиссия, как ведут себя люди. Все очень доброжелательно.

Сегодня наш день начался очень торжественно. Я уверена, что и завершим мы его с хорошими результатами.

Наталья ПАРХОМЧИК.

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