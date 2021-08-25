Таможенники изъяли 120 таблеток с психотропами

При таможенном досмотре международного почтового отправления, следовавшего из Азербайджана в Республику Беларусь, кинологической службой Минской региональной таможни было обнаружено 120 капсул с лекарственными средствами, не заявленных в таможенной декларации.

Установлено, что в лекарственных препаратах содержатся опасные психотропные вещества псевдоэфедрин и эфедрин, а также особо опасный психотроп — N-метилэфедрин.

Данные вещества ограничены для свободного перемещения через таможенную границу, так как используются в качестве прекурсоров для изготовления наркотиков, которые провоцируют бессонницу и галлюцинации, в больших дозировках оказывают пагубное влияние практически на все органы человеческого организма, но в большей степени страдают сердечно-сосудистая и нервная системы. При регулярном употреблении значительно ухудшаются функции печени и почек.

Капсулы с указанными веществами изъяты. Минской региональной таможней проводятся проверочные мероприятия в рамках ст. 174 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.

По материалам Минской региональной таможни

Главный инспектор отдела идеологической работы

Артем Александрович Скробот.