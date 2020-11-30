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Татьяна Горошко первой в области получила категорию «учитель-методист немецкого языка»

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Она никогда не мечтала о какой-либо карьере, никогда не искала так называемых «теплых» мест с более достойной зарплатой… Она не представляет другой  жизни, кроме  той, что ведет ее каждое утро в школьный класс,  где  ждут  дети… И вот уже более 30 лет Татьяна Николаевна  Горошко спешит к ним, чтобы на каждом новом уроке раскрывать магию  немецкого языка, которым она владеет настолько хорошо, что в  обычном  разговоре порой  делает  паузы, чтобы перевести мысль с немецкого…

Учитель высшей категории, руководитель районного методического объединения учителей немецкого языка, учитель-мультипликатор, координатор международного  проекта  Беларусь-Германия — все это этапы пути, пройденного педагогом в стенах Марьиногорской гимназии. И вот новая ступенька: на днях Татьяна Николаевна сдала самый важный учительский квалификационный экзамен и получила самую высокую квалификационную категорию «учитель-методист».

Ранее только один педагог в нашем  районе смог  сделать  это:  учителем-методистом  является  учитель белорусского  языка  и литературы  Марьиногорской  гимназии   Ирина  Владимировна Репенко.

Никому из работников педагогической сферы не нужно говорить о том, сколь высока должна быть профессиональная подготовка у того, кто может претендовать на получение данной категории, ведь учитель-методист — это педагог, чей опыт уже обобщен от района до республики и может быть использован в преподавании педагогами учреждений образования разного уровня. Совершенно не случайно учителей-методистов считают педагогической элитой. Их на самом деле очень немного: в Минской области Татьяна Горошко  пока  единственная  среди своих  коллег,  преподающих  немецкий язык.

Не буду скрывать: я безмерно рада, что у меня появился повод к написанию этого материала. Как никто, наверное, знаю, каким нелегким и достаточно длинным был путь Татьяны Николаевны к заключительному экзамену на самую высокую учительскую категорию. Это ведь не просто экзамен с билетами и ответами.  Чтобы  даже  только заявить о своем желании на его сдачу, учитель должен накопить серьезный педагогический опыт: стать автором собственной методики в преподавании, написать десятки публикаций в  научно-методические издания о собственном  опыте  применения  современных образовательных, воспитательных и информационных технологий, принять участие в проведении профессиональных конкурсов, обучающих семинаров для педагогов…

Я знаю, что в профессиональной копилке Татьяны Горошко есть весь этот опыт и даже больше. Именно поэтому я всегда была уверена в том, что если не она «найдет»  категорию    учителя-методиста, то категория сама «найдет» этого учителя, заслужившего ее своим многолетним трудом, любовью к предмету, к детям.

Нужно ли что-либо пояснить к сказанному? Добавлю одно: по примеру любимого учителя преподавателями немецкого языка и переводчиками стали только за последние несколько лет  12 бывших учеников и учениц  Татьяны Николаевны. Я не понимаю, как она делает это, но, согласитесь: результат труда учителя просто уникальный. И даже если школьник не выбирает немецкий в качестве будущей профессии, то он выносит с ее уроков мотивацию к изучению иностранных языков. Именно так произошло в свое время и с моим собственным сыном, который сначала бросил изучать немецкий в качестве второго факультативного курса, затем вернулся в процесс именно к  Татьяне Николаевне и сегодня, в совершенстве владея английским и шведским в дополнение к  школьному немецкому, не намерен останавливаться.

— Я всегда радуюсь, когда вижу, что детям интересно на уроках,  — говорит   Татьяна    Николаевна.  — А еще больше радуюсь, когда они пробуют выйти за рамки программы, принять участие в олимпиадах, конкурсах. Успешных выступлений на районных, областных и республиканских этапах  олимпиад, наверное, уже и не перечислю…

Ученики Анника Вегенер (Германия), Мария Кадемик и Татьяна Горошко.

Как и успешно сданных  экзаменов на ЦТ: уже не один  без  малого  «стобалльник»   был    среди учеников Татьяны Николаевны, чем она  как  учитель  особенно  гордится.

Впрочем, не только ее  ученики учатся, но и сама учитель не останавливается в этом никогда. Мне кажется, что она просто мастер по нахождению себе новых профессиональных вызовов, одним из которых стал более 10 лет назад международный проект между гимназией Мартинеум (город  Хальберштадт, Германия) и Марьиногорской гимназией. Я не понаслышке знаю, как сложно было организовывать обменные поездки в Германию: столько нужно было пройти инстанций, провести работы с детьми и родителями! Столько часов углубленной языковой подготовки  организовать по оговоренным заранее темам рабочих проектов!  А потом пережить десятки бессонных ночей из-за колоссальной ответственности за детей во время поездок в Европу! Хотя не меньше хлопот было и тогда, когда мы принимали немецких  школьников в Беларуси, в своих семьях. Но все это было безумно интересно и  полезно.

—  Проект, безусловно, мотивировал школьников к изучению немецкого, — уверена Татьяна Николаевна. — Какая языковая практика может  быть  лучше  возможности  общаться с носителем языка?..

Да, никакая. И сама Татьяна  Николаевна знает это как никто другой, ведь такое свободное владение языком «выросло» вместе с ней в Германии, где служил ее отец. Городок, в котором проживали   семьи  военнослужащих, не был закрытым, поэтому дети имели возможность свободно общаться со своими немецкими сверстниками. Вот оттуда этот  интерес к языку Гете, к немецкой культуре.   Оттуда  и  желание   выбрать профессию, связанную с немецким языком.

Он у Татьяны Николаевны настолько хорош, что я свой стереотип о жесткости и резкости немецкого языка практически развеяла, вслушиваясь в то, как она говорит с учениками или со своими детьми: немецкий в семье Татьяны Николаевны, к слову, всегда был вторым, почти  равнозначным, языком, на котором мама общалась со своими детьми. Теперь ко внутрисемейному общению на немецком присоединилась и внучка Доротея. Она еще маленькая, а потому хитрит  и  разговаривает  со  своей  белорусской бабушкой на первом и более органичном для самой малышки языке  (немецком),  хотя  дочь  Татьяны Николаевны — Юля —  учит  Доротею русскому в обязательном порядке.

Сын  Миша с педагогикой и лингвистикой жизнь свою не связал: он военнослужащий. Но знание иностранного на очень хорошем уровне для него точно  не является ношей.

Юля и Миша, для которых мама  — самый  близкий друг и наставник, первыми поздравили ее со сдачей экзамена и присвоением категории учителя-методиста, первыми порадовались за нее. А затем радость разделили с Татьяной Николаевной и коллеги по  гимназии,  и  работники управления по образованию, спорту и туризму райисполкома.

— Очень многие  люди  поддерживали  меня,  —  говорит   Татьяна Николаевна. — Я всем очень-очень благодарна. Знаю, что коллеги совершенно искренне переживали за меня, потому что понимают, какой высокий уровень у этого экзамена, какие известные  специалисты  входят  в состав экзаменационной комиссии, какие  сложные  задания  нужно   решать претендентам…

Сегодня все уже позади.  Экзамен успешно сдан. Это здорово. А что дальше?

— Я знаю, что ничего в моей учительской жизни принципиально не изменится,  —  говорит  Татьяна   Николаевна.  — Я всегда старалась и буду стараться дальше работать на совесть, мотивировать детей тщательно изучать и запоминать лексику, скрупулезно учить грамматику и применять ее в речи. Я поддерживала и буду поддерживать менее успевающих детей, не теряя надежды, что они начнут учиться лучше. Для учащихся, которые изучают немецкий язык в старших классах, буду продолжать работу над проектами, организуя поездки в Германию для совместной работы с носителями языка. Что касается работы со взрослыми, то наряду с семинарами для учителей немецкого языка буду больше писать статей по методике преподавания. Это все, правда, я  делала и раньше. Так  что завтра будильник напомнит мне про  начало моего обычного рабочего дня…

Елена   ШАНТЫКО.

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