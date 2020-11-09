Тельцам нужно поверить в себя, а Скорпионам — выспаться. Астропрогноз на неделю

Советы астролога для всех знаков зодиака на 9 — 15 ноября.

Овен. Будьте готовы отстаивать свои взгляды. Даже если оппонент — ваш непосредственный начальник, не бойтесь прямо заявить ему, в чем он не прав. Не взваливайте на себя чужие проблемы и полномочия — благодарности не дождетесь. В конце недели готовьтесь к сюрпризу: кто-то из старых друзей признается, что давно в вас влюблен, но все эти годы хранил свои чувства в тайне.

Телец. Многообещающая неделя — и прежде всего для одиноких представителей знака. На горизонте появится весьма перспективный поклонник: даже если любви с первого взгляда не случится, дайте вам обоим шанс. Какая-то негативная информация выбьет вас из колеи, но звезды советуют забыть об этом как можно быстрее. Кто бы что ни говорил, вы не должны сомневаться в собственных силах.

Близнецы. Вас порадовать нечем. Из-за излишней самоуверенности и нежелания снимать розовые очки вы доверились человеку, который этого не стоит. Теперь пожинайте плоды собственной беспечности. Будьте осторожнее на дороге, особенно в малоосвещенных местах — это неделя крайне травмоопасная. Звезды советуют не экономить на вещах, которые давно планировали приобрести для себя.

Рак. Поездки сейчас крайне нежелательны, за исключением командировок делового характера. Главное — ничего не забывать и приходить на встречу хотя бы за 5 минут до ее начала. Не давайте никому денег: получить обратно вы их сможете не скоро. Ближе к концу недели может напомнить о себе старый друг или одноклассник. Сложный период в плане здоровья — возможны головные боли, апатия, депрессивное состояние.

Лев. В профессиональном плане неделя благоприятная. В карьере вас ждет успех, будет возможность добиться поставленных целей или серьезно продвинуться по карьерной лестнице. А вот отношения с окружающими оставляют желать лучшего. Звезды настоятельно рекомендуют умерить свой эгоизм и надменное отношение к людям, которые желают вам добра.

Дева. При обсуждении рабочих моментов четко и ясно излагайте свои мысли. Если где-то ошибетесь или запнетесь, то вас неправильно поймут. Одиноким Девам звезды советуют не закрываться в четырех стенах — знакомьтесь, встречайтесь, флиртуйте. Единственное, флиртовать с коллегами сейчас не рекомендуется — это может навредить вашей деловой репутации.

Весы. Вам не помешает привести на работе в идеальный порядок всю документацию, потому что проверка может нагрянуть в любую минуту. От начальства лучше держаться подальше — его будет раздражать ваша активность и инициативность. В жизни одиноких Весов грядут большие перемены. Какое-то знакомство начнет, наконец, развиваться очень быстро. Одной улыбкой вы можете растопить даже ледяное сердце.

Скорпион. Куда подевалась уверенность в себе, настырность и напористость? Постоянные сомнения, темные мысли и откровенная лень на километры отодвинут вас от успеха. Избегайте общения с родственниками и покупок в магазине вместе с ними — вероятно, что по их совету вы купите совсем не то, что планировали изначально. Срочно займитесь укреплением здоровья, но для начала как следует выспитесь.

Стрелец. Поспешишь и людей насмешишь, и себе навредишь: так в нескольких словах можно охарактеризовать будущую семидневку. Желание добиться результата как можно быстрее приведет к абсолютно противоположному эффекту и большим потерям. В первой половине недели появится шанс получить дополнительные доходы, найти новые источники заработка. Не рассказывайте об этом никому: данную информацию лучше сохранить в тайне.

Козерог. Провокационных моментов на этой неделе будет масса. Даже те, кто всегда был в списке верных друзей, попытаются вас подставить. Главное не терять внутреннего равновесия: если покажите злость или обиду, попадетесь на удочку. В жизни одиноких Козерогов появится интересный человек: не исключено, что он останется в ней надолго. Кстати, выходные идеально подходят для свиданий.

Водолей. Вам нужно срочно отвлечься на что-нибудь приятное. Мысли о проблемах не отпускают, но ведь вы не можете все время мучить и грызть сами себя! Отдохните и изолируйтесь от всего, что вселяет внутренний страх. Хорошо погулять на свежем воздухе, выехать на природу. Появится шанс вывести партнера на чистую воду, если вы считаете, что он вас обманывает или скрывает что-то важное. Однако выяснять отношения лучше без скандалов — благо, вы сумеете сделать это красиво и артистично.

Рыбы. Слишком амбициозные планы вас не мобилизуют, а наоборот, лишат желания действовать. Так что замедлите темпы и на этот раз не требуйте от тебя слишком многого. В случае проблем просите о помощи. Окажется, что у вас есть влиятельные доброжелатели, на которых вы можете рассчитывать. В финансовой сфере стоит быть осторожными, эта неделя — не лучшее время для вложений или крупных покупок.

Источник: Млын.бай