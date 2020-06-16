Телеканал «Беларусь 3» подготовил к 22 июня тематический эфир

Телеканал «Беларусь 3» подготовил к 22 июня, Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, тематический эфир. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

По случаю скорбной даты социокультурный канал медиахолдинга предложит вниманию зрителей военные киноленты, запись реконструированного произведения Иогана Себастьяна Баха и премьерный выпуск проекта «АРТ-истории». «В этот памятный день «Беларусь 3» покажет три драматические ленты о судьбах и героизме простых советских людей в годы войны: «Пани Мария» (СССР, 1979), «По законам военного времени» (СССР, 1982) и «Бессмертный гарнизон» (СССР, 1956)», — рассказали в пресс-службе.

В проекте «АРТ-истории», который представляет собой цикл лекций о собрании Национального художественного музея, зрители 22 июня узнают о белорусских художниках, чьи произведения на тему Великой Отечественной в свое время не смогли прийти к публике, потому что выбивались из официальной советской эстетики.

Помимо этого с 16 июня по будням в эфире «Беларусь 3» будет выходить сериал «1941» (Россия, 2009). Накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, 21 июня, телеканал покажет реконструированное Йорном Бойзеном (Германия) сочинение Иоганна Себастьяна Баха «Страсти по Марку» в исполнении Государственного камерного оркестра и Студенческого хора Белорусской государственной академии музыки. Дирижер — Йорн Бойзен.