Как прошло 2-е августа в Марьиной Горке

Не важно, на какой день недели выпадает второе число августа: День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь для бывших и настоящих военнослужащих войсковой части 89417 всегда праздничный.

Традиционно 2 августа в Марьину Горку съезжаются ветераны ВДВ из всех уголков страны и ближнего зарубежья. И в этом году праздник и встреча друзей состоялись.

Наш земляк Павел Сахацкий — военнослужащий срочной службы. Он говорит, что служить в армии интересно, хотя и не легко. И праздник — хороший повод для передышки и встречи с родными.

— Мой отец и дедушка пришли на праздник, потому что сами служили в воздушно-десантных войсках, — рассказывает Павел. — И я, не нарушая традиций, призвался в Вооруженные Силы.

На этот праздник многие приходят семьями. Денис Качан с сыном Даниилом и Сергей Журавский с сыном Арсением делают это для того, чтобы мальчики знали, где служили их отцы.

— Хочется дать сыну достойное воспитание. Показать и рассказать, что символизирует этот праздник, что такое “голубые береты”. Сегодняшнее мероприятие — это не только красочное шоу со спецэффектами, но и возможность просветить в чем-то подрастающее поколение, — говорит Сергей Журавский.

Ветеран войны в Афганистане Анатолий Назаренко пришел на мероприятие почтить память своих товарищей, погибших при исполнении воинского долга.

— Хоть сейчас могу десантироваться с вертолета на землю! Держать себя в строгости и поддерживать физическую форму меня научила служба, — улыбается Анатолий. — Я служил в Афганистане командиром взвода в 1982-1984 годах. Из 5-й бригады особого назначения уволился в запас. С этой войсковой частью меня связывает много теплых воспоминаний. Каждый год я встречаюсь с сослуживцами. 2 августа для меня — один из самых важных праздников в году.

Тем, кто служит в «пятерке», уверен ветеран, повезло. Бригада не только делает человека крепче, выносливее. Ребята здесь учатся нести ответственность за себя и за товарищей, быть самостоятельными и дисциплинированными.

Традиционная программа с показательными выступлениями спецназовцев (тропа разведчика, показ боевых эпизодов, навыков владения рукопашным боем и боевым оружием) повторяется практически из года в год, но все равно вызывает непередаваемые эмоции.





Марина РЫЖОВА.