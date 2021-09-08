Тематическое мероприятие в библиотеке (Пуховичский район)

В рамках второго этапа республиканской акции «В центре внимания – дети!» и Единого дня безопасности первый заместитель начальника Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Антон Лашук посетил Руденскую детскую библиотеку, где собрались первоклассники ГУО «Руденская средняя школа», для поздравления малышей с первым заливистым школьным звонком, первым учителем и первыми уроками.

С учащимися первых классов инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского РОЧС провела «урок безопасности» по теме «Опасные ситуации дома и на улице». Инспектор разобрала с ребятами алгоритм вызова спасателей по телефонным номерам «101» и «112», правила поведения при пожаре. Вспомнили об опасных ситуациях, с которыми дети сталкиваются в быту и на улице. Обсудили «5 шагов спасения».

После информативного урока по безопасности ни один первоклассник не ушел без подарка: спасатели вручали призы с напоминаниями о правилах безопасности. В завершении мероприятия спасатели пожелали ребятам удачного старта, отметок – только хороших! Радостных школьных будней и счастливых учебных дней!