Теперь без перебоев. В деревне Бахаровичи появились новые линии электропередач

Жительница деревни Бахаровичи Валентина Сенькевич держит в руках фотографии опор линий электропередач и трансформаторной подстанции до реконструкции воздушной линии и, кажется, до конца не может поверить, что все проблемы с электроэнергией для сельчан остались в прошлом. В деревне новые линии электропередач появились в середине лета.

— В последние два года у нас была очень сложная ситуация с электроэнергией. У многих соседей сгорела бытовая техника. Часто пропадало электричество, однажды Новый год мы встречали без света, — рассказывает Валентина Петровна. — С этой проблемой мы ездили на прием к председателю райисполкома, неоднократно обращались в Пуховичский РЭС и Новопольский сельисполком. Очень хочется выразить слова благодарности от всех жителей за проделанную работу председателю райисполкома Виктору Коледа, начальнику Пуховичского РЭС Сергею Хадыко и председателю Новопольского сельисполкома Лилии Брандт.

Деревня Бахаровичи — это две улицы, 135 домовладений, в которых зарегистрирован 61 человек. Реконструкция воздушной линии 0,38 кВ в деревне проведена в рамках реализации государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Из средств госбюджета было выделено 819 тысяч рублей.

Реконструкция началась в марте. В июле объект был сдан. Строительство выполняла подрядная монтажная организация ОАО «Белсельэлектросетьстрой» филиал СМУ-7. Работы выполнялись совместно с силами Руденского производственного участка Пуховичского РЭС, который возглавляет Сергей Овсяник.

— Благодаря реконструкции мы улучшили электроснабжение и качество поставляемой электроэнергии для жителей деревни, — отмечает главный инженер Пуховичского РЭС Александр Жигалко. — Деревянные опоры линий электропередач, которые были построены еще в 1970-е годы, заменили железобетонными. Сети на деревянных опорах проектировали по нормам и правилам тех лет. В те времена не было такого разнообразия бытовой техники, как сейчас. Линии электропередач не были на это рассчитаны, поэтому и случалось частое отключение электроэнергии.

Кроме этого, воздушные линии, которые проходили по земельным участкам и доставляли много неудобств местным жителям, были заменены кабельными. Это заметно повысило электробезопасность.

В деревне после реконструкции появились и три новые трансформаторные подстанции. Это капитальные строения, куда исключена возможность попадания сырости и влаги. На подстанциях установлено современное оборудование, которое облегчает работу обслуживающего персонала. Заметно легче станет работать и инспекторам филиала «Энергосбыт»: приборы учета вынесены на опоры линий электропередач.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.