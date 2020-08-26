Теперь официально: с 1 сентября для въезда в Египет нужно сдавать тест на COVID-19

Как сообщает РСТО, 25 августа представители белорусского туризма получили официальную информацию о необходимости наличия отрицательного ПЦР-теста при въезде в Египет с 1 сентября.

Сообщается, что данное правило введено из-за роста случаев заражения COVID-19 в некоторых государствах.

Как сказано в документе, все прибывающие, включая граждан Египта, должны предъявить на границе официальную справку об отрицательном ПЦР-тесте. Время действия справки — 48 часов от даты забора материала. На справке должна быть печать лаборатории и дата забора материала.

От необходимости иметь такую справку освобождены дети до 6-ти лет.

Источник: Млын.бай