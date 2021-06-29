Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Минувшие выходные прошли под аккомпанемент гроз — так тропическая жара сменялась тропическими ливнями. Ливни оказались такой силы, что на отдельных метеостанциях за 3 дня (пятница — воскресенье) выпало 50-90% всей июньской нормы осадков, а на метеостанции Ошмяны до месячной нормы не хватило всего 3 мм дождя. Местами грозы сопровождались шквалистым усилением ветра порывами до 25 м/с», — сказали в Белгидромете.