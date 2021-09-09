Теплая встреча

07.09.2021 года на встречу со студентами приехал полузащитник футбольного клуба Динамо «Минск» Жан Морель По, и наш земляк, друг, Заслуженный тренер Республики Беларусь Усенко Анатолий Иванович.

Для музея колледжа гости привезли книгу о команде Динамо «Минск» и мяч с автографами игроков команды.

В актовом зале колледжа собралось более 200 желающих.

Вначале беседы Жан По рассказал о себе, а после отвечал на вопросы ребят. За понравившиеся вопросы вручил учащимся сувениры с автографом.

Далее был показан документальный фильм «Гордость нации», где все узнали Анатолия Ивановича Усенко. После просмотра учащиеся переместились в спортивный зал, где Жан По показал мастер класс и сыграл со сборной колледжа в мини-футбол.