ТЕПЛОТРАВМАТИЗМ — РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ!

Ежедневно мы ходим или передвигаемся в транспорте над коммуникациями, где проложены тепловые сети. Трубопроводы проходят под газонами, пересекают тротуары и проезжие части дорог. Именно поэтому следует быть внимательными и обращать внимание на возможные признаки дефекта теплотрассы. Повреждение тепловой сети можно определить по основным признакам: парение, выход воды на поверхность, проседание грунта, наличие сухого асфальта в сырую погоду.

Во время отопительного сезона иногда возникают случаи порывов тепловых сетей. Необходимо помнить, что максимальная температура горячей воды, проходящая по трубопроводам, может достигать свыше 100°С, что может привести к серьезным ожогам. Наибольшую опасность представляют собой порывы тепловых сетей подземной прокладки, когда образующаяся промоина заполнена горячей водой. Как правило, порывы трубопроводов не происходят моментально. К счастью, такие случаи происходят довольно редко. Коммунальные службы нашего города следят за инженерными сетями.

Госэнергогазнадзор предупреждает:

Во избежание несчастных случаев, связанных с ожогами и травмами ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— разрушать и снимать ограждения, предупредительные плакаты, знаки безопасности;

— перелазить за ограждения, становиться на барьеры, площадки, конструкции и перекрытия, не предназначенные для прохода и не имеющие специального ограждения и поручней;

— приближаться к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов тепловых сетей ближе, чем на 5 метров;

— спускаться и пересекать в необорудованных местах траншеи, каналы, где ведутся работы по прокладке или ремонту тепловых сетей;

— прикасаться к трубопроводам пара и горячей воды, разрушать тепловую изоляцию трубопроводов, спускаться в открытые тепловые камеры, колодцы;

перелезать через трубопроводы надземной прокладки в местах, не оборудованных переходными мостиками;

— находиться в непосредственной близости от фланцевых соединений, запорной и регулирующей арматуры, а также открывать и закрывать запорную и регулирующую арматуру на трубопроводах;

— проникать в помещения тепловых пунктов, разрушать тепловую изоляцию, контрольно-измерительные приборы и средства автоматики;

— приближаться к местам, где ведутся работы по испытаниям, ремонту тепловых сетей, проводятся сварочные работы.

При обнаружении порывов тепловых сетей, а также открытых люков, тепловых пунктов или поврежденных замков и дверей в них, необходимо немедленно сообщить в жилищно-эксплуатационную службу нашего города или по единому номеру 115.

Необходимо помнить что, несчастных случаев, как на производстве, так и в повседневной жизни проще избежать. Для этого каждый должен соблюдать правила безопасности, личную осторожность и проявлять благоразумие.

Инспектор по энергетическому и газовому надзору Пуховичской РЭГИ филиала Госэнергогазнадзора по г.Минску и Минской области,

Елена Змачинская.