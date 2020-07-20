Терапевтический корпус Марьиногорской ЦРБ начал работать  в  обычном  режиме

С 14 июля терапевтический корпус Марьиногорской ЦРБ открылся для приема пациентов и будет работать в обычном режиме. «Красная зона», где проходят лечение пациенты с пневмониями (в том числе вызванными коронавирусом), остается в инфекционном корпусе больницы, который будет работать для лечения пациентов из нашего, Червенского и Березинского районов.

— Сегодня мы можем сказать, что практически вернулись к привычному ритму жизни, — говорит главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова, но тут же делает оговорку о том, что жить и работать так, как это было до начала эпидемии, все же не получится: многие ограничения будут сохраняться и завтра, потому что вирус не побежден и не стал менее контагиозным.

Подводя итоги работы госпиталя, который открывался на базе терапевтического корпуса Марьиногорской ЦРБ, главный врач прежде всего говорит о том, как сработал коллектив медицинских работников.

— Я горжусь тем, что никто из врачей не сказал мне о том, что отказывается работать в госпитале. Более того, доктора других специальностей в короткие сроки овладели всеми необходимыми для врачей-инфекционистов знаниями. Каждый медработник (и врачи, и медсестры, и младший медперсонал) безукоризненно выполняли обязанности по соблюдению эпидрежима, отвечая и за собственную безопасность, и за безопасность коллег. Именно поэтому никто из работников госпиталя не заболел по причине того, что находился в «красной зоне».

Еще хочется отметить тот факт, что работа в госпитале очень сплотила людей. Они стали одной командой. И это положительный момент той непростой ситуации, в которой мы находились несколько месяцев.

Поверьте, это было нелегко. Мы каждый день делали шаг вперед в изучении болезни, в понимании того, как противостоять агрессивному вирусу и эффективно лечить наших пациентов. При этом работа усложнялась необходимостью постоянно находиться в защитных костюмах. Хочу очередной раз выразить свою благодарность каждому медработнику Марьиногорской ЦРБ, потому что все мы действительно пережили непростой период. И он многому нас научил. Сегодня, когда количество новых случаев заражения уменьшается, наступает время мудрости, время подумать о том, какие мы можем сделать выводы на будущее…

Будет ли затишье продолжительным, когда можно ожидать вторую волну заболеваемости коронавирусом, и будет ли она, как защитить свой иммунитет… Вопросов остается много, ведь мы видим, как развивается ситуация в мире, как в разных странах фиксируются новые очаги заболеваемости, повторно вводится карантин.

— Вирус нельзя выключить одномоментно, — уверена Людмила Владимировна. — Мы должны понимать, что он никуда не исчез. Более того, так называемый шлейф эпидемии преподносит часто гораздо более сложные по течению случаи.

Поэтому нельзя ослаблять применение мер профилактики: у каждого должен быть антисептик, каждый должен надевать в людных местах маску, соблюдать социальное дистанцирование. Эти меры доказали свою эффективность. И еще нужно обязательно думать об укреплении иммунитета.

Особенно важно это для тех, кто перенес коронавирусную пневмонию. Бывших пациентов медики ставят на полгода на диспансерный учет, наблюдают, делают контрольные рентгеновские исследования. И дают рекомендации по реабилитации, ведь ослабленные после болезни легкие нуждаются в восстановлении. Всем перенесшим пневмонию в обязательном порядке следует регулярно заниматься дыхательной гимнастикой по Стрельниковой для развития легочной системы, выполнять лечебную физкультуру. Если есть возможность, стоит пройти санаторно-курортное лечение. Сосновый воздух, спелеотерапия — это то, что нужно.

Лето в этом году — это еще и время подумать о том, чтобы вовремя провести иммунизацию.

— Прививки против гриппа особенно актуальны в сложившихся условиях, — говорит Людмила Жаринова. — Осенью традиционно наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Представьте, что на ослабленный организм добавится коронавирусная инфекция… Поэтому очень важно заранее позаботиться о том, чтобы пройти вакцинацию. Мы планируем в этом году начать ее уже в августе. Ожидаем поступление российской вакцины «Ультрикс», которая очень хорошо себя зарекомендовала. Прививать ею будем на платной основе (13-15 рублей предварительно). Возможно, раньше начнется и поставка вакцин на бюджетной основе.

Эпидемия коронавируса действительно многому нас научила. И наступившее послабление я действительно назвала бы временем мудрости: делайте правильные выводы, соблюдайте меры профилактики, следите за информацией по проведению вакцинации и не игнорируйте ее. Берегите свое здоровье.

Елена ШАНТЫКО.