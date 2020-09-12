Главное 

Терапевтический корпус Марьиногорской ЦРБ вновь перепрофилирован под ковидный госпиталь

501 Redactor Комментариев нет

По последним данным за весь период пандемии в Беларуси коронавирусом заразилось 73 591 человек. Из них 732 умерли. За  последние сутки число зараженных   выросло  на  189  человек. И рост заболевших  фиксируется  уже  не  первый  день.  К сожалению, это повод проанализировать текущую  ситуацию и  сделать для  себя определенные  выводы.

О том, вернется  ли  COVID  с  новой  силой, и случится ли вторая волна эпидемии,  мы  говорим  с  заместителем  главного  врача   Марьиногорской  ЦРБ  Василием  Ярошенко:

— 13 июля в связи со стабилизировавшейся обстановкой мы смогли закрыть ковидный госпиталь, развернутый на базе терапевтического корпуса районной больницы и принимавший в течение нескольких месяцев на лечение как пуховчан, так и жителей других районов Минской области. Граждан, у которых после 13 июля  был  обнаружен в ходе лечения сопутствующих  заболеваний ковид, мы направляли в ковидные центры в Минск, Борисов, Солигорск  и  Жодино. Однако  3 сентября терапевтический корпус  вновь  закрылся и был перепрофилирован под ковидный госпиталь на 100 коек (плюс три койки  для  пациентов  на  гемодиализе).

Сделали это теперь не в экстренном, а в плановом порядке.

В штате госпиталя произошли небольшие изменения: к лечению больных с коронавирусной инфекцией приступили молодые специалисты, прибывшие в наш район по распределению. Опытом с ними делятся те, кто несколько месяцев подряд работал в «красной зоне».

К сожалению, это определение вновь возвращается в нашу жизнь. И одна из причин роста заболеваемости — людская беспечность. С наступлением лета многие расслабились и ошибочно решили, что проблема разрешилась или стала менее серьезной. На самом деле коронавирус никуда не исчез, и с этим нам придется жить дальше. Поэтому пока нет  однозначно эффективной вакцины, каждый  человек должен  стараться  предпринимать меры  для  профилактики заражения. Они все те же: соблюдение социальной дистанции и масочного режима в местах, где это невозможно, гигиена рук после любого контакта с поверхностями, которых  кто-то касался.

Нужно понимать, что сейчас  риск заражения   однозначно высок, ведь взрослое население после отпусков вернулось на рабочие места, дети сели за парты в школах. Кроме того, близко и время, когда начинается всплеск респираторных заболеваний и сезонного гриппа. Нужно четко понимать и то, какую опасность представляет сочетание COVID-19 и сезонного гриппа. Оба вируса обладают свойством неблагоприятно воздействовать на легкие, вызывая пневмонии.

В этой связи хотелось бы напомнить гражданам, что на днях начнется прививочная кампания. Закуплены российские, французские и голландские вакцины, которыми можно привиться на бюджетной и платной основе. Медики рекомендуют сделать это, потому что по некоторым данным риск развития коронавирусной пневмонии на фоне заболевания гриппом снижается у привитого человека примерно на 30 процентов.

Хотелось бы обратить внимание на то, что в эти дни вновь ограничена плановая госпитализация пациентов в районную ЦРБ, закрыт дневной стационар. Для температурящих пациентов организованы отдельные входы в поликлиниках и приемном покое больницы. Посещения пациентов стационара  также  запрещены.

К работе в условиях второй волны коронавирусной инфекции медработники готовились в плановом порядке. Накоплен запас средств защиты для персонала, в наличии лекарственные средства для лечения пациентов.  Временные  перегородки на границах чистой и грязных зон заменены на  постоянные из пластика. В общем, персонал готов выполнять свои обязанности в полном объеме. Однако очень хотелось бы, чтобы люди не игнорировали   существующую опасность и берегли себя, стараясь сделать все возможное,  чтобы не попадать  в  больницу.

Елена  ИВАНОВА.

Вам также может понравиться

У мастацкай галерэі раённага краязнаўчага музея працуе навагодняя выстава

Redactor 0

В УЗ «Областной детский центр медицинской реабилитации «Пуховичи» практикуют иглорефлексотерапию

Redactor 0

Ставила перед собой совсем не детские цели и задачи

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿