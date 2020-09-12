Терапевтический корпус Марьиногорской ЦРБ вновь перепрофилирован под ковидный госпиталь

По последним данным за весь период пандемии в Беларуси коронавирусом заразилось 73 591 человек. Из них 732 умерли. За последние сутки число зараженных выросло на 189 человек. И рост заболевших фиксируется уже не первый день. К сожалению, это повод проанализировать текущую ситуацию и сделать для себя определенные выводы.

О том, вернется ли COVID с новой силой, и случится ли вторая волна эпидемии, мы говорим с заместителем главного врача Марьиногорской ЦРБ Василием Ярошенко:

— 13 июля в связи со стабилизировавшейся обстановкой мы смогли закрыть ковидный госпиталь, развернутый на базе терапевтического корпуса районной больницы и принимавший в течение нескольких месяцев на лечение как пуховчан, так и жителей других районов Минской области. Граждан, у которых после 13 июля был обнаружен в ходе лечения сопутствующих заболеваний ковид, мы направляли в ковидные центры в Минск, Борисов, Солигорск и Жодино. Однако 3 сентября терапевтический корпус вновь закрылся и был перепрофилирован под ковидный госпиталь на 100 коек (плюс три койки для пациентов на гемодиализе).

Сделали это теперь не в экстренном, а в плановом порядке.

В штате госпиталя произошли небольшие изменения: к лечению больных с коронавирусной инфекцией приступили молодые специалисты, прибывшие в наш район по распределению. Опытом с ними делятся те, кто несколько месяцев подряд работал в «красной зоне».

К сожалению, это определение вновь возвращается в нашу жизнь. И одна из причин роста заболеваемости — людская беспечность. С наступлением лета многие расслабились и ошибочно решили, что проблема разрешилась или стала менее серьезной. На самом деле коронавирус никуда не исчез, и с этим нам придется жить дальше. Поэтому пока нет однозначно эффективной вакцины, каждый человек должен стараться предпринимать меры для профилактики заражения. Они все те же: соблюдение социальной дистанции и масочного режима в местах, где это невозможно, гигиена рук после любого контакта с поверхностями, которых кто-то касался.

Нужно понимать, что сейчас риск заражения однозначно высок, ведь взрослое население после отпусков вернулось на рабочие места, дети сели за парты в школах. Кроме того, близко и время, когда начинается всплеск респираторных заболеваний и сезонного гриппа. Нужно четко понимать и то, какую опасность представляет сочетание COVID-19 и сезонного гриппа. Оба вируса обладают свойством неблагоприятно воздействовать на легкие, вызывая пневмонии.

В этой связи хотелось бы напомнить гражданам, что на днях начнется прививочная кампания. Закуплены российские, французские и голландские вакцины, которыми можно привиться на бюджетной и платной основе. Медики рекомендуют сделать это, потому что по некоторым данным риск развития коронавирусной пневмонии на фоне заболевания гриппом снижается у привитого человека примерно на 30 процентов.

Хотелось бы обратить внимание на то, что в эти дни вновь ограничена плановая госпитализация пациентов в районную ЦРБ, закрыт дневной стационар. Для температурящих пациентов организованы отдельные входы в поликлиниках и приемном покое больницы. Посещения пациентов стационара также запрещены.

К работе в условиях второй волны коронавирусной инфекции медработники готовились в плановом порядке. Накоплен запас средств защиты для персонала, в наличии лекарственные средства для лечения пациентов. Временные перегородки на границах чистой и грязных зон заменены на постоянные из пластика. В общем, персонал готов выполнять свои обязанности в полном объеме. Однако очень хотелось бы, чтобы люди не игнорировали существующую опасность и берегли себя, стараясь сделать все возможное, чтобы не попадать в больницу.

Елена ИВАНОВА.