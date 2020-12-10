Терапевты при посещении пациента с COVID-19 могут выписывать больничные контактам 1-го уровня

Терапевты поликлиник при посещении пациента с COVID-19 могут выписывать больничные листы контактам первого уровня. Такое право определено постановлением Совета Министров №705 от 7 декабря 2020 года «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2020 года №624 и от 8 апреля 2020 года №208», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

«Теперь факт наличия у гражданина контакта и его уровень может быть установлен мониторинговой группой поликлиники во время посещения (выезда) по месту жительства или месту пребывания гражданина, имеющего инфекцию COVID-19», -отметили в пресс-службе.

Постановление также обязывает иностранных граждан, достигших 6-летнего возраста (за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны), прибывающих в Беларусь, иметь оригинал либо копию медицинского документа (на бумажном носителе или в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. Исключение составляют определенные категории иностранцев. Проверять наличие этогоо документа могут сотрудники органов пограничной службы или таможни.

Постановление подготовлено для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением инфекции COVID-19.

Источник: БелТА