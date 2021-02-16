Тестирование на ковид методом ПЦР можно пройти прямо в аэропорту «Минск». Результат — через 160 минут

С 15 февраля в лаборатории на территории Национального аэропорта «Минск» все желающие могут пройти тестирование методом ПЦР, сообщает пресс-служба аэропорта.

Для граждан Республики Беларусь стоимость составляет 39,80 руб., для иностранных граждан — 57,58 руб.

Время выполнения лабораторного исследования методом ПЦР — 160 минут.

Время работы лаборатории:

• понедельник-пятница — с 9:00 до 18:00;

• суббота-воскресенье — с 6:30 до 14:00;

• для пассажиров, вылетающих в Амстердам, — с 6:30 до 9:45 (включая субботу и воскресенье).

В лаборатории по-прежнему выполнятся экспресс-тестирование на антиген к COVID-19 методом иммунохроматографического анализа (ИХА).

Стоимость:

• для граждан Республики Беларусь — 44, 69 руб.

• для иностранных граждан — 48,48 руб.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в санитарно-карантинный пункт на территории аэропорта: +375-17-279-17-88.