Тестирование на ковид методом ПЦР можно пройти прямо в аэропорту «Минск». Результат — через 160 минут
С 15 февраля в лаборатории на территории Национального аэропорта «Минск» все желающие могут пройти тестирование методом ПЦР, сообщает пресс-служба аэропорта.
Для граждан Республики Беларусь стоимость составляет 39,80 руб., для иностранных граждан — 57,58 руб.
Время выполнения лабораторного исследования методом ПЦР — 160 минут.
Время работы лаборатории:
• понедельник-пятница — с 9:00 до 18:00;
• суббота-воскресенье — с 6:30 до 14:00;
• для пассажиров, вылетающих в Амстердам, — с 6:30 до 9:45 (включая субботу и воскресенье).
В лаборатории по-прежнему выполнятся экспресс-тестирование на антиген к COVID-19 методом иммунохроматографического анализа (ИХА).
Стоимость:
• для граждан Республики Беларусь — 44, 69 руб.
• для иностранных граждан — 48,48 руб.
В случае возникновения вопросов можно обратиться в санитарно-карантинный пункт на территории аэропорта: +375-17-279-17-88.