Технолог цеха по производству полимерной тары ЗАО «Август-Бел»: о профессии, коллективе, заводе и жизни

В числе победителей заводского конкурса на звание «Лучший сотрудник года» — технолог цеха по производству полимерной тары Наталья Стасенко. Кстати, этой чести она удостаивалась и по итогам работы в 2016 году. Беседуем с ней сегодня о профессии, коллективе, заводе и жизни.

— Наталья, как вы стали технологом?

— Технологом стала далеко не сразу. И, если честно, даже не думала, что моя работа будет связана с полимерами. По первому образованию я инженер-технолог в пищевой промышленности. Окончила агромеханический факультет БГАТУ. Правда, в этой сфере поработать не успела. Второе образование получила в БГЭУ: стала экономистом-менеджером и 4 года проработала в сфере телекоммуникационных услуг (мобильная связь). В какой-то момент решила попробовать себя на производстве. По счастливой случайности попала на завод «Август-Бел»: была принята инженером по качеству в службу качества. Спустя три года переведена техником-технологом в отдел производственно-технического отдела, чуть позже — инженером-технологом в технический отдел. А когда в 2019 году в цехе по производству появилась вакансия технолога, мне предложили попробовать себя в этой должности, несмотря на отсутствие профессионального образования по полимерным материалам. И я решилась, хотя понимала, что придется всему учиться почти с нуля. Теперь точно знаю, что не ошиблась, потому что мне нравится мое дело.

— Как осваивались в новой должности?

– Первое время меня обучал технологии производства полимерных канистр начальник цеха Максим Баглай. А когда из длительной командировки с завода «Август-Алабуга» вернулась Наталья Владимировна Гасанова, за мое обучение взялась она: щедро делилась своими ценными знаниями и на любой вопрос всегда давала развернутый ответ, буквально раскладывая все по полочкам.

Большую помощь оказывали мастера смен и машинисты выдувных машин. Я и сейчас прислушиваюсь к их мнению, потому что они практики, досконально знают оборудование и свое дело. Вообще, стараюсь брать знания от каждого из коллег, ведь у нас на заводе много грамотных и высококвалифицированных сотрудников. Каждый из них обладает большим количеством знаний, полезных для работы и профессионального роста, и охотно ими делится, за что я всем благодарна. Важно только уметь учиться.

— Завод для вас…

— Завод — это второй дом, где мы проводим большую часть жизни. Здесь любимое дело, надежность, стабильность, коллектив, где чувствуешь себя, как в семье, в которой о тебе заботятся. С каждым днем (а я на заводе работаю уже пять с половиной лет) все больше убеждаюсь, что нашла свое место, где интересно работать.

— Находится ли время для любимых занятий?

— Здесь, думаю, все зависит от желания. Конечно, работа, заботы о дочери (несмотря на то, что она себя считает уже почти взрослой) у меня на первом плане. Времени на какое-либо рукоделие не остается. Но я начала собирать свечи ручной работы и старые новогодние деревянные игрушки. Это увлекательно, потому что у каждой из них — своя трогательная история и особое тепло. Пока у меня маленькая коллекция, но начало положено, а, значит, будет и продолжение: я люблю доводить каждое начатое дело до логического завершения.

— Наталья, а что у вас в планах?

— Учиться, учиться и еще раз учиться.

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».