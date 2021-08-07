Типичные нарушения, выявленные в ходе проведения проверок у плательщиков обязательных страховых взносов Минской области в 1 полугодие 2021 года

1. Неправильное определение объекта для начисления обязательных страховых взносов

1.1. Не начислены обязательные страховые взносы:

на сумму денежной помощи в размере месячной стипендии молодым специалистам, назначенной в последнем семестре их обучения;

на сумму денежной помощи молодым рабочим (служащим), получившим профессионально-техническое образование.

Нарушена статья 2 Закона Республики Беларусь от 29.02.1996 № 138-ХIII «Об обязательных страховых взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» (далее – Закон об обязательных страховых взносах)

на сумму единовременных выплат работникам на оздоровление при уходе в трудовой отпуск;

Нарушена статья 2 Закона об обязательных страховых взносах и пункт и пункт 7 Перечня выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.1999 № 115 (далее-Перечень №115)(далее-Перечень №115)

на суммы единовременных выплат на оздоровление работникам бюджетной части Центра в размере из расчета 0,5 оклада согласно Указу Президента Республики Беларусь от 18.01.2019 №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций»;

Нарушена статья 2 Закона об обязательных страховых взносах и пункт и пункт 7 Перечня №115

на сумму материальной помощи, оказываемой работникам в связи с юбилейной датой;

на сумму материальной помощи, оказываемой работникам в связи с длительной непрерывной болезнью;

на сумму единовременного денежного вознаграждения в связи с выплатой единовременного денежного вознаграждения к награде (поощрению) в пользу физического лица;

на сумму материальной помощи, оказываемой работникам ко Дню памяти воинов-интернационалистов;

Нарушена статья 2 Закона об обязательных страховых взносах и пункт и пункт 7 Перечня №115

на компенсацию за неиспользованный отпуск;

Нарушена статья 2 Закона об обязательных страховых взносах

1.2. Излишне начислены обязательные страховые взносы:

на суммы выходного пособия согласно статье 48 Трудового кодекса Республики Беларусь

нарушен пункт 2 Перечня №115

2. Неправильное определение объекта для начисления взносов на професcиональное пенсионное страхование

2.1. не начислены взносы на профессиональное пенсионное страхование:

на всю сумму выплат, начисленную работнику в связи с его занятостью на рабочем месте, включенном в Перечень ППС;

Нарушен пункт 2 статьи 7 Закона Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» (далее-Закон № 322-З)

на сумму, причитающуюся за дни трудового отпуска, когда они следовали непосредственно за днем работы в особых условиях труда;

Нарушен пункт 2 статьи 7 Закон № 322-З

на сумму единовременных выплат на оздоровление, оказываемую работникам в связи с уходом в трудовой отпуск;

Нарушен пункт 2 статьи 7 Закон № 322-З

2.2. Излишне начислены взносы на профессиональное пенсионное страхование:

на суммы выплат за дни трудового отпуска, следовавшие за днем отсутствия на рабочем месте по причине временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске без сохранения заработной платы;

Нарушен пункт 2 статьи 7 Закона №322-З

на суммы выплат трактористам-машинистам, обслуживающим животноводческие комплексы и молочно-товарные фермы, занятые на работах без выполнения агротехнических мероприятий в растениеводстве;

Нарушен пункт 2 статьи 7 Закона №322-З

на суммы выплат трактористам-машинистам, за ремонт в период проведения агротехнических мероприятий в растениеводстве, в том числе в период напряженных полевых работ, продолжительностью более одного рабочего дня;

Нарушен пункт 2 статьи 7 Закона №322-З

на сумму выплат за периоды, когда работник не подлежал профессиональному пенсионному страхованию, так как занят был на работах с особыми условиями труда, предусмотренных Списком № 2 не полный рабочий день (т.е. менее 80% от продолжительности ежедневной работы (смены) установленной законодательством);

Нарушен пункт 2 статьи 7 Закон № 322-З

3. Нарушения при назначении и выплате пособия по временной нетрудоспособности:

Пособие назначалось на основании листка нетрудоспособности, не оформленного в порядке, установленном законодательством;

Нарушен пункт 3 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 №569 (с изменениями и дополнениями) (далее-Положение №569)

по листку нетрудоспособности, выданному в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет в связи с болезнью лица, осуществляющего уход за ним, пособие было исчислено как для нового случая нетрудоспособности, а нужно было как продолжение листка нетрудоспособности по ранее выданному листку, в связи с чем неверно определен расчетный период для исчисления среднедневного размера пособия;

по листку нетрудоспособности при наличии нарушения режима, предписанного врачом (неявка на прием к врачу), не верно определено количество первых оплачиваемых 12 календарных дней;

Нарушен пункт 16 Положения №569

неверно определено количество календарных дней, оплачиваемых в размере 80 % среднедневного заработка, при начале случая нетрудоспособности после отработанного рабочего дня;

Нарушен пункт 16 Положения №569

при расчете среднедневного заработка неверно определено количество отработанных календарных дней (в число календарных дней расчетного периода включены дни трудового отпуска, временной нетрудоспособности);

нарушен пункт 22 Положения №569

при исчислении пособий когда число календарных дней расчетного периода составляет менее 30 календарных дней, пособия следовало исчислить из тарифного оклада без надбавок и повышений и применить его среднедневной размер для каждого месяца, в котором имело место временная нетрудоспособность, а плательщиком пособие исчислено из тарифного оклада с учетом выплаты стимулирующего характера и размер среднедневного тарифного оклада применен не к месяцам, в которых имело место временная нетрудоспособность, а к месяцам предшествующим месяцу наступления временной нетрудоспособности;

Нарушен пункт 23 Положения №569

пособие исчислено из заработка за период работы у плательщика, т.е. за 12 дней сентября 2019 года, а следовало исчислить из тарифного оклада без надбавок и повышений, так как число календарных дней расчетного периода составляет менее 30 календарных дней;

Нарушен пункт 23 Положения №569

неверно определен размер заработка, так в заработок для исчисления пособия излишне включались суммы среднего заработка за период трудового отпуска, премии и иные выплаты учитывались не пропорционально отработанному времени (если месяц в котором выплачена премия или иная выплата, отработан не полностью), в заработок для исчисления пособия работникам включались выплаты, носящие единовременный характер;

Нарушен пункт 24 Положения №569

по листку нетрудоспособности, выданному в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет в связи с болезнью лица, осуществляющего уход за ним, при исчислении среднедневного размера пособия премия была учтена в месяце, за который была начислена, а нужно было – в месяце, на который они приходится согласно лицевому счету, расчетной ведомости;

Нарушен пункт 24 Положения №569

при определении среднедневного вознаграждения для исчисления пособий не верно определено число календарных дней периода выполнения работ по гражданско-правовому договору, за который выплачено вознаграждение;

Нарушен пункт 27 Положения №569

лицу, выполнявшему работу по гражданско-правовому договору, пособие следовало исчислить из размера среднедневного вознаграждения, из которого уплачены обязательные страховые взносы в бюджет фонда, выплаченного по ГПД до возникновения права на пособие;

Нарушен пункт 27 Положения №569

неверно применен порядок исчисления максимального размера пособия для исчисления пособия;

Нарушен пункт 29 Положения №569

4. Нарушения при назначении и выплате пособий, семьям воспитывающим детей:

неверно определен период выплаты пособия на ребенка до 3-х лет, пособие назначено не по день достижения ребенком возраста 3 лет включительно, а до дня достижения ребенком 3-лет;

Нарушен пункт 9 статьи 13 Закона 7-З

неверно определен размер пособия на детей в возрасте от 3 до 18 лет, следовало выплатить в размере 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, а выплачено в меньшем размере;

Нарушен пункт 3 статьи 14 Закона 7-З

неверно определен период выплаты пособия на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, пособие назначено не по день достижения младшим ребенком возраста 3 лет включительно, а до дня достижения ребенком 3-лет;

Нарушен пункт 6 статьи 14 Закона 7-З

выплата пособия на детей в возрасте от 3 до 18 лет получателю пособия производилась включительно по декабрь 2020 года, несмотря на то, что ребенку 10.08.2020 исполнилось 18 лет;

Нарушен пункт 6 статьи 14 Закона № 7-З

неверно определен размер пособия на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, следовало выплатить в размере 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, а выплачено в меньшем размере;

Нарушен подпункт 3.1. пункта 3 статьи 15 Закона № 7-З

неверно определен период, с которого назначается ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (далее – ежемесячное пособие семьям), так данные пособия назначались и выплачивались со дня, следующего за днем окончания периода освобождения от работы, установленного листком нетрудоспособности по беременности и родам, а следовало — со дня рождения младшего ребенка;

Нарушен подпункт 3.5 пункта 3 статьи 22 Закона 7-З

день по уходу за ребенком-инвалидом предоставлялся в соответствии со статьей 265 Трудового Кодекса Республики Беларусь и Инструкцией о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в месяц с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств государственного социального страхования, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 11.06.2014 № 34 (далее — Инструкции №34). Однако, оплата дня по уходу за ребенком-инвалидом работнику производилась в нарушение п.10 Инструкции №34, по нормам Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 № 569 (далее – Положение по временной нетрудоспособности), а нужно было по нормам Инструкции о порядке исчисления среднего заработка, утвержденной постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 10.04.2000 № 47.

5.Нарушения при предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление:

при обращении за получением путевки в детские санатории, не всегда предоставлялись справки с места работы другого родителя о невыделении путевки на детей в текущем году;

размер среднемесячного дохода определен исходя не из начисленной суммы, а суммы дохода подлежащей к выдаче работнику за 12 календарных месяцев;

Нарушен пункт 8 Положения №542 Положения о порядке направления населения на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.08.2006 № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» (с изменениями и дополнениями) (далее – Положение № 542)

при определении размера платы за путевку в доход работника не включены выплаты пенсии по возрасту;

Нарушен пункт 15 Положения №542

6. Нарушения при представлении документов персонифицированного учета

По форме ПУ-2:

несоответствие данных указанных в форме ПУ-2, сведениям, указанным в приказах о приеме на работу или увольнении с работы;

Нарушен пункт 10 Инструкции о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета, утвержденного Постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 19.04.2014 № 7 (далее – Инструкция о порядке заполнения форм ДПУ))

По форме ПУ-3:

в строке «Дата заключения договора» неверно отражается дата заключения договора;

Нарушен пункт 15 Инструкции о порядке заполнения форм ДПУ

суммы оплаты трудовых отпусков отражались не по месяцам, за которые они начислены, а в месяце в котором они были начислены;

Нарушен пункт 16 Инструкции о порядке заполнения форм ДПУ

неверно отражаются периоды нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет по коду вида деятельности «ДЕТИ», периоды выполнения работ по коду вида деятельности «ДОГОВОР»;

Нарушен пункт 19 Инструкция о порядке заполнения форм ДПУ;

неверно отражен период уплаты обязательных страховых взносов в месяце, в котором начислена только премия (материальная помощь) и нет ни одного отработанного дня должен отражаться с кодом вид деятельности «ПРЕМИЯ», а не с кодом вид деятельности «ВЗНОСЫВРЕМ»;

Нарушен пункт 19 Инструкция о порядке заполнения форм ДПУ;

не исключены дни социального отпуска без сохранения заработной платы из периода уплаты обязательных страховых взносов по коду вида деятельности «ВЗНОСЫВРЕМ» и неверно отражен период по коду вида деятельности «ПОСОБИЕ»,

Нарушен пункт 19 Инструкция о порядке заполнения форм ДПУ;

По форме ПУ-6:

отражены выплаты, на которые не начисляются взносы на профессиональное пенсионное страхование (когда работник не был занят полный рабочий день на рабочем месте, включенном в Перечень ППС;

Нарушен пункт 28 Инструкция о порядке заполнения форм ДПУ

не отражены выплаты, на которые должны быть начислены взносы на профессиональное пенсионное страхование в связи с занятостью на рабочем месте, включенном в Перечень ППС;

не включены в суммы выплат — облагаемая единовременная материальная помощь, стоимость подарка к празднику, не включена сумма оплаты отпуска, следующего за периодом занятости в особых условиях труда; ошибочно включена оплата отпуска, следующего за периодом временной нетрудоспособности, включена сумма оплаты ремонта в период проведения агротехнических мероприятий в растениеводстве, в том числе в период напряженных полевых работ, продолжительностью более одного рабочего дня;

Нарушен пункт 28 Инструкция о порядке заполнения форм ДПУ.

некорректное отражение периодов занятости в особых условиях труда (в период работы с особыми условиями труда включены выходные дни, следовавшие за днями временной нетрудоспособности);

Нарушен пункт 30 Инструкция о порядке заполнения форм ДПУ.

неверно отражены периоды работы с особыми условиями труда, а именно в периоды профессионального стажа включены дни социального отпуска по застрахованному лицу;

Нарушен пункт 30 Инструкции о порядке заполнения форм ДПУ.

Пуховичский районный отдел Миноблуправления Фонда социальной защиты населения.

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