Типичные ошибки, которые допускают страхователи при подаче документов персонифицированного учета по форме ПУ-6

Ситуация 1. Неправильное отображение сумм уплаченных взносов в форме ПУ-6

Итоговая сумма начисленных взносов Иванову И.И. за 2 квартал 2020 г. по представленной страхователем 15 июля 2020 г. форме ПУ-6 составила 50 руб., уплаченных взносов – 60 руб.

При этом, за предыдущие отчетные периоды Иванову И.И в представленных формах ПУ-6 сумма начисленных взносов равна уплаченным.

В чем заключается нарушение ?

Начислено взносов на профессиональное пенсионное страхование меньше, чем уплачено. Форма ПУ-6 не пройдет и страхователь получит ошибку, т.к. итоговое значение в графе «Начислено (рублей) взносов на профессиональное пенсионное страхование» меньше итогового значения в графе «Уплачено взносов на профессиональное пенсионное страхование (рублей)».

Обоснование

Сумма уплаченных взносов на профессиональное пенсионное страхование не может быть больше суммы начисленных взносов за соответствующий отчетный период, за исключением случаев, связанных с погашением задолженности по взносам на профессиональное пенсионное страхование за предыдущий отчетный период (п. 28 Инструкции о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета, утвержденной постановлением Правления Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты РБ от 19.06.2014 № 7; далее – Инструкция № 7).

Указанный случай возможен при погашении задолженности по взносам на профессиональное пенсионное страхование за предыдущий отчетный период.

Пример.

Итоговая сумма начисленных взносов Иванову И.И. за 2 квартал 2020 г. по представленной 14 июля 2020 г. форме ПУ-6 составила 50 руб., уплаченных взносов – 60 руб. За 4 квартал 2019 г. страхователем поданы сведения по форме ПУ – 6 с итоговой суммой начисленных взносов 30 руб., уплаченных – 20 руб.

За предыдущие отчетные периоды Иванову И.И в представленных указанным страхователем формах ПУ-6 сумма начисленных взносов равна уплаченным.

Ситуация 2. Неправильное отображение данных в разд. 2 «Сведения о работе с особыми условиями труда» формы ПУ-6

Пример 1. Страхователь представил форму ПУ-6 за 2 квартал 2020 г. на Иванова И.И. с указанием сведений о периоде работы с 1 января по 19 июня 2020г. (20 и 21 июня – выходные дни).

Пример 2. Страхователь представил форму ПУ-6 за 2 квартал 2020 г. на Иванова И.И. с указанием сведений о периоде работы с 1 января по 21 июня 2020 г. При этом, 19 июня 2020 Иванов И.И. находился в отпуске без сохранения заработной платы.

В чем заключается нарушение ?

Неправильное заполнение разд. 2 «Сведения о работе с особыми условиями труда» формы ПУ-6.

Обоснование

В разд. 2 «Сведения о работе с особыми условиями труда» формы ПУ-6 указываются в гр. «Период работы с особыми условиями труда» непрерывные периоды, в течение которых застрахованное лицо было занято на работах с особыми условиями труда и подлежало профессиональному пенсионному страхованию.

При этом государственные праздники, праздничные дни, объявленные нерабочими днями, выходные дни, в т.ч. по графику работы работника, и дни трудового (основного и дополнительного) отпуска включают в эти периоды при условии, если они следовали непосредственно за периодом (днем), в котором работник выполнял работу в течение полного рабочего дня в особых условиях труда и подлежал профессиональному пенсионному страхованию (п. 30 Инструкции № 7).

Ситуация 3. Несоответствие данных формы ПУ-6 значениям в действующей строке перечня рабочих мест с особыми условиями труда организации для целей профессионального пенсионного страхования (далее – Перечень ППС) в отчетном периоде

Пример 1. Страхователь представил Перечень ППС в электронном виде с указанием аттестованной профессии (должности) «Электрогазосварщик» (код 19756.1) с периодом с 21 апреля 2015 г. по 20 апреля 2020 г. Форма ПУ -6 за второй квартал 2020 г. представлена 10 июля 2020 г. с указанием сведений о периоде работы по должности «Электрогазосварщик» (код 19756.1) с 1 января по 30 июня 2020 г.

В чем заключается нарушение ?

При обработке формы ПУ — 6 выявлена ошибка: период работы в особых условиях труда не соответствует периоду действия результатов аттестации (оценки) рабочих мест по условиям труда соответствующих должностей (профессий), представленных в Перечне страхователей.

Справочно: форма Перечня для ППС и указания по его заполнению утверждены постановлением Правления Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты РБ от 31.05.2011 № 5.

Пример 2. Страхователь представил Перечень ППС в электронном виде с указанием аттестованной профессии (должности) «Электрогазосварщик» (код 19756.1). Форма ПУ-6 за 2 квартал 2020 г. представлена 10 июля 2020 г. с указанием сведений о профессии (должности) «Слесарь-ремонтник» (код 18559.1), которая отсутствует в представленном Перечне ППС.

В чем заключается нарушение ?

При обработке формы ПУ-6 выявлена ошибка значения реквизитов «Код профессии (должности)», «Вид деятельности (код)», «Дополнительные сведения: II(1)», «Дополнительные сведения: II(2)» в форме ПУ-6 должны соответствовать значениям в действующей строке Перечня в отчетном периоде.

Обоснование

Вышеуказанные реквизиты в форме ПУ-6 должны соответствовать значениям в действующей строке Перечня ППС в отчетном периоде.

Важно помнить! Указанные ошибки могут возникнуть, если своевременно не представлен Перечень ППС.

Ситуация 4. Несоответствие данных формы ПУ-6 сведениям анкетных данных по форме ПУ-1

В связи с вступлением в брак Петровой А.А., 10 июля 2020 г. поданы сведения по форме ПУ-1 (тип формы – изменение анкетных данных) на изменение фамилии — Сидорова.

Форму ПУ – 6 (тип формы – исходная) организация представила за 2 квартал 2020 г. на прежнюю фамилию – Петрова.

В чем заключается нарушение?

При обработке формы ПУ-6 выявлена ошибка о несоответствии анкетных данных застрахованного лица.

Обоснование

Форма ПУ-1 заполняется и представляется плательщиком страховых взносов, застрахованным лицом в соответствии с данными, содержащимися в паспорте гражданина Республики Беларусь, виде на жительство в Республике Беларусь или удостоверении беженца (п. 8 Правил индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования, утвержденные постановлением Совета Министров РБ от 08.07.1997 № 837).

Ситуация 5. Несоответствие данных формы ПУ-6 сведениям о приеме и увольнении по форме ПУ-2

Организация 10 июля 2020 г. представила сведения на Иванова И.И. по форме ПУ-2 с датой приема на работу 16 апреля 2020 г. Форма ПУ-6 (тип формы – исходная) за 2 квартал 2020 г. представлена 15 июля 2020 г. с указанием сведений о периодах работы с особыми условиями труда за период с 1 апреля по 30 июня 2020г.

В чем заключается нарушение?

При обработке формы ПУ-6 выявлена ошибка: значение реквизитов «Период работы с особыми условиями труда: начало (окончание)» в записи о стаже в форме ПУ-6 не соответствует сведениям о приеме и увольнении в форме ПУ-2.

Обоснование

Профессиональному пенсионному страхованию подлежат застрахованные лица, занятые в особых условиях труда на основании трудового договора (ст. 1 Закона РБ «О профессиональном пенсионном страховании»),(далее – Закон о ППС).

Ситуация 6. Несоответствие данных формы ПУ-6 индивидуальным сведениям по форме ПУ-3

Пример 1. Организация 14 января 2020 г. представила сведения по форме ПУ-3 (тип формы – исходная) за 4 квартал 2019 г. на Иванову А.И. с указанием суммы начисленных выплат в октябре 2019 г. – 100 руб.

Форму ПУ-6 (тип формы – исходная) организация представила 16 января 2020 г. за 4 квартал 2019 г. с указанием суммы начисленных выплат на профессиональное пенсионное страхование за октябрь 2019 г. – 105 руб.

Пример 2. Организация 14 января 2020 г. представила сведения по форме ПУ-3 (тип формы – исходная) за 4 квартал 2019 г. на Иванову А.И. с указанием суммы пособия по временной нетрудоспособности в октябре 2019 г.

Форму ПУ-6 (тип формы – исходная) организация представила 16 января 2020 г. за 4 квартал 2019 г. с указанием сведений о периодах работы с особыми условиями труда за период с 1 октября по 31 декабря 2019 г.

Пример 3. Организация 14 января 2020 г. представила сведения по форме ПУ-3 (тип формы – исходная) за 4 квартал 2019 г. на Иванову А.И. с указанием периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет с 1 октября по 15 октября 2019 г.

Форму ПУ — 6 (тип формы – исходная) организация представила 16 января 2020 г. за 4 квартал 2019 г. с указанием сведений о периодах работы с особыми условиями труда за период с 1 октября по 31 декабря 2019 г.

В чем заключается нарушение?

Объект для начисления взносов на профессиональное пенсионное страхование больше объекта для начисления обязательных страховых взносов за один и тот же период (пример 1).

Представлены сведения за периоды не связанные с работой в особых условиях труда: временная нетрудоспособность, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (пример 2, пример 3).

Обоснование

Объект для начисления взносов на профессиональное пенсионное страхование не может быть больше объекта для начисления обязательных страховых взносов за один и тот же период (п. 2 ст. 7 Закона РБ «О профессиональном пенсионном страховании», ст. 2 Закона РБ «Об обязательных страховых взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь»)

В разделе 1″Сведения о начислениях и взносах на профессиональное пенсионное страхование» формы ПУ — 6, в графе «Начислено (рублей) выплат, на которые начисляются взносы на профессиональное пенсионное страхование» указывается сумма выплат всех видов в денежном и (или) натуральном выражении, начисленная работнику в связи с его занятостью на рабочем месте, включенном в перечень рабочих мест с особыми условиями труда, кроме выплат, предусмотренных утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь перечнем видов выплат, на которые не начисляются обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, и выплат за периоды работы в обычных условиях труда, не на полную ставку, по гражданско-правовым договорам, периоды простоев, служебных командировок, не связанных с выполнением работ в особых условиях труда, обучения, переподготовки, повышения квалификации, обследования и осмотров в медицинских учреждениях, выполнения государственных или общественных обязанностей, осуществления полномочий по выборной должности, ухода за больным, болезни и временной нетрудоспособности, санаторно-курортного лечения и оздоровления, а также социальных отпусков (по беременности и родам, по уходу за детьми, в связи с обучением, в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями, по уважительным причинам личного и семейного характера), а также одного свободного от работы дня в месяц матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, и другие (п.28 Инструкции №7).

Пуховичский райотдел МОУ ФСЗН.