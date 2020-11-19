Тканевая или медицинская маска? Разбираемся, какая лучше

Какие бывают маски, в чем их различие, где их носить обязательно и как правильно за ними ухаживать, рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Как известно, основная функция маски заключается в барьерной задержке капель влаги, которые образуются при кашле и чихании. Правильное применение масок может в определенной степени ограничить их распространение.

Использовать маски следует во всех местах, где невозможно обеспечить социальную дистанцию. Например, в общественном транспорте, магазинах, замкнутом пространстве, помещении и на улице в местах скопления людей, вне зависимости от поры года.

Маски и их различие

Маски можно разделить на две группы: медицинские (хирургические) одноразового применения и немедицинские, как правило, многоразового применения.

Вне зависимости от типа маска помогает снизить риск распространения вирусов в окружающей среде и тем самым вероятность заражения других людей.

«Медицинские и немедицинские маски различаются по степени фильтрации. Если медицинские маски улавливают около 95-98% вдыхаемых частиц, то эффективность фильтрации немедицинских масок и повязок гораздо ниже (до 50%), зависит от количества слоев и плотности материала», — отметили в РЦГЭиОЗ.

Специалисты также пояснили, что современная медицинская маска одноразового применения состоит из фильтрующего слоя, который располагается между двумя внешними (трехслойные маски), а также гибкой алюминиевой вставки (носового зажима) для обеспечения более плотного прилегания. Маска закрепляется с помощью эластичных ушных петель (завязок, резинок). Медицинские маски изготовлены из синтетического нетканого материала, их средний слой выполняет фильтрующую функцию.

Немедицинские маски (защитные маски, повязки) чаще всего изготовлены из ткани. Они могут быть промышленного производства или изготавливаться самостоятельно, и, как правило, в отличие от медицинских масок на них отсутствуют стандарты производства.

За маской нужен правильный уход

Чтобы маска не стала источником вирусов для вас и оставалась эффективной, рекомендуется соблюдать такие правила:

Мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком до и после того, как вы надеваете маску и снимаете ее;

Надевайте и снимайте маску, удерживая за завязки (резинки);

Маска должна как можно более плотно прилегать к коже, а рот и нос обязательно прикрыты. При наличии у маски носового зажима придать ему нужную форму, обеспечивая плотное прилегание маски к лицу.

Не касайтесь руками закрепленной маски;

Использованную одноразовую маску храните и выбрасывайте в пакете. Использованную многоразовую (тканевую) маску храните до стирки в пакете;

Стирайте тканевые маски ежедневно и чаще, если маска испачкана. При стирке используйте мыло или порошок. После стирки обработайте маску паром с помощью утюга с функцией подачи пара или парогенератора. Затем прогладьте горячим утюгом (без пара) для удаления влаги. Маска должна быть полностью сухая!

Используйте маску не более двух часов и менее (до увлажнения);

Поменяйте маску, если она стала влажной, даже если прошло менее двух часов с момента использования.

«Маска, прикрывающая только подбородок или только рот – не выполняет защитной функции!», — уточняют специалисты. — Использование масок эффективно только в сочетании с другими методами профилактики: минимизация контактов, гигиена рук, дезинфекция предметов».

Источник: Млын.бай