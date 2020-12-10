Тонкий лед таит опасность — Пуховичский РОЧС

Тысячи детей и взрослых с нетерпением ждут начала зимы и становления льда на реках, озерах и других водоемах. Самые нетерпеливые из них выбираются на неокрепший лед, подвергая жизнь и здоровье серьезной опасности. Для того, чтобы избежать несчастных случаев на водоемах зимой, а также в рамках республиканской акции МЧС «Безопасный Новый год!», спасатели рекомендуют изучить и запомнить следующие правила безопасности.

Не торопитесь выходить на первый лед, он только кажется прочным, а на самом деле он слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. «Молодой» лед отличается от «старого» более темным цветом и тонким ровным снежным покровом без застругов и надувов.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ!

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). Прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег.

2. Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом: под снегом лед нарастает медленнее. Бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а под снегом – 3 см.

3. В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, где имеются родники или ручей впадает в водоем, образуются промоины, проталины или полыньи. Здесь вода покрывается очень тонким льдом.

4. Особо опасны места сброса в водоемы промышленных сточных вод, растопленного снега с улиц города, насыщенного разного реагентами. В таких местах вода практически не замерзает всю зиму.

5. Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зеленоватым или синеватым оттенком льду при его толщине не менее 7 см.

6. Прежде чем встать на лед, нужно убедиться в его прочности, используя для этого пешню или палку. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги! Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, значит, лед тонкий, по нему ходить нельзя. Следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. Во время движения пешней (палкой) ударяют по льду впереди и по обе стороны от себя по несколько раз в одно и то же место.

7. Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит, здесь полынья или промоина, покрытая тонким свежим льдом.

8. Если на ровном снеговом покрове есть темное пятно, значит, под снегом – неокрепший лед.

9. Лыжная трасса, если она проходит по льду, должна быть обозначена вешками (флажками).

10. Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом месте. Перед прорубью, проломом во льду трудно затормозить или свернуть в сторону, особенно маленьким детям.

11. Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо выбирать места с прочным ледяным покровом, предварительно обследованным взрослыми.

12. Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в период оттепелей, когда даже зимний лед теряет свою прочность.

Пуховичский РОЧС.