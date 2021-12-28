Топ-7 нескучных развлечений в новогодние каникулы на Минщине

Думаете, новогодне-рождественские каникулы бывают только у школьников? Как бы не так: взрослые их тоже ждут, еще с бóльшим нетерпением, чем детвора. Но где провести это время: так, чтобы было весело, интересно, и впечатления позитивные остались, не знают. И в результате отдают предпочтение «говорящему ящику». Не радует такая перспектива? И правильно! Тем более что мы составили для вас новогодний маршрут по самым крутым зимним развлечениям. За две недели реально посетить их все!

1. Мядельский район

Наслаждаемся единением с природой. Зима — это не только трескучие морозы и метели. Это уникальная возможность побродить по лесным дорожкам, поискать следы невиданных зверей, поваляться в снегу и сделать селфи на фоне великолепных зимних пейзажей. За всем этим советуем отправиться в Национальный парк «Нарочанский». Выбор развлечений большой: лыжные походы по экотропам, экскурсии, рыбалка и охота.

Если одного дня вам мало — в парке можно остановиться на ночевку. Цена за номер в гостиничном комплексе начинается от 50 рублей.

2. Воложинский район

Следуем примеру Жени Лукашина и паримся в бане! Помните слова героя любимой новогодней комедии: «Сам процесс мытья в бане выглядит, как торжественный обряд…»? А ведь он прав! Баня успокаивает нервишки, дарит заряд бодрости. А как приятно походить босиком по горячему деревянному полу…

Хотите постичь белорусский дзен — отправляйтесь в агроусадьбу. В Минской области их под 1000, и на территории многих из них есть бани. Мы же советуем присмотреться к Воложинскому району: во-первых, здесь больше 60 домиков в деревне, а во-вторых, именно здесь у вас будет уникальная возможность расслабиться в баньке 1924 года постройки. Говорят, в ней еще парился классик белорусской литературы Якуб Колас. Даем ориентировку: деревня Тишковщина, берег живописной реки Ярошка.

3. Несвижский район

Спешим на рождественский бал. Если вы хотите на несколько часов (дней) перенестись в прошлое, но пока не обзавелись машиной времени, — вам однозначно в Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж». Во-первых, почему бы еще раз не пройтись по коридорам и залам замка, услышать его легенды и узнать тайны. А во-вторых, специально к праздникам здесь откроется рождественский музыкальный салон княгини Марии Дороты Радзивилл.

Да, и обязательно захватите с собой бальное платье — если хотите попасть на «Рождественский бал с приключениями». Место действия: Несвижская ратуша. В программе: старинные танцы, игры, подарки и, как было заявлено, приключения.

4. Логойский район

Мчимся с ветерком по снежным склонам! Энергия бьет ключом, но не может найти выхода? Эту проблему решит горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск». Для поклонников горных лыж и сноубордов оборудовано пять освещенных трасс общей протяженностью почти 5000 метров. Любителей экстрима приглашают в сноупарк и на сноуборд-кросс. Развлечение для детей (да и взрослых, чего уж там) — катание на тюбинге.

5. Пуховичский район

Возвращаемся в детство и едем на встречу с главным волшебником страны! Наверняка подумали о Беловежской пуще, где уже больше десяти лет проживает Дед Мороз? Не волнуйтесь, так далеко ехать не придется — в этом году хозяин зимы открыл свою резиденцию в Музейном комплексе старинных народных ремесел и технологий «Дудутки».

Принимать заявки на исполнение самых заветных желаний Дед Мороз будет до 9 января включительно. Тем, кто будет себя хорошо вести, он обещает вкусное угощение и игры на свежем воздухе.

6. Столбцовский район

Запрягаем коней — и в путь! Новогодние каникулы без катания в санях — как минимум неправильно. Подключите все свое воображение, представьте, как по серебристым лесным тропам мчатся ярко разукрашенное сани, запряженные нарядными лошадьми с бубенцами. Ничего не напоминает? Да-да, он самый, знакомый фрагмент детских народных сказок. Сегодня у каждого есть возможность попасть в такую сказку — достаточно приехать в Парк-музей интерактивной истории «Сула», где вам предложат прокатиться верхом или в санях. Подобные услуги оказывают и агроусадьбы.

7. Копыльский район

«Смотри, Цари идут!» Только раз в году (начало января) и только в деревне Семежево Копыльского района проводится уникальный белорусский народный обряд «Колядные цари». Включенный, между прочим, в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Другими словами, это не просто районное мероприятие — это уникальное самобытное действо мирового масштаба.

По традиции в обряде участвуют молодые мужчины и юноши — «цари». Каждый из них исполняет свою роль: лекаря, барабанщика, мехоноши. Среди других персонажей: царь Максимилиан, царь Мамай, Дед, Баба. Цари идут по улицам, заходят в дома и разыгрывают историко-религиозную драму «Царь Максимилиан» с «батальными» сценами, секретами народного врачевания. С наступлением темноты «цари» зажигают факелы.

8. Червенский район

Пополняем гардероб самой незаменимой зимней обувью — валенками! Какими будут январь и февраль, не берутся прогнозировать даже синоптики. Но сельчане, которые привыкли доверять народным приметам, уверяют: зима будет морозная. Так что неудобные туфли на каблуках и скользкие ботинки прячем подальше — и едем в Смиловичи, на валяльно-войлочную фабрику за валенками. Экскурсия на фабрику, кстати, включена в один из туристических маршрутов.

9. Минский район

Заглядываем в будущее и гадаем на суженого. Наши предки верили: если уж пытаться узнать судьбу — так только в ночь перед Рождеством. Такие гадания считались наиболее достоверными. Однако редко кто сегодня знает, как правильно гадать на замужество, на семейную жизнь. И вы себя к таким причисляете? Тогда включите в свой маршрут посещение Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в деревне Озерцо. После небольшой экскурсии вы будете знать все о рождественских гаданиях. А еще вас обучат белорусским народным танцам, играм, забавам.

10. Любанский район

Согреваемся ароматным чаем на лекарственных травках и угощаемся свежеиспеченным хлебом. За первым надо ехать в деревню Коммуна — здесь на базе сельского Дома культуры работает настоящая корчма, где вам подадут чай на полезных травах. Так, зверобой поможет взбодриться, боярышник и мята — успокоиться, чабрец улучшит аппетит. Следующая остановка — Дом хлеба в деревне Жоровка. Караваи здесь готовят по стародавним белорусским рецептам. Хотя почему готовят? Месить тесто и стоять у печи придется в том числе и вам — зато с каким удовольствием потом будете отламывать хрустящую корочку и запивать холодным молоком…

Автор статьи: Галина Наркевич

Источник: МЛЫН.BY