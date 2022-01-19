Торговые сети сделали скидку 10% на социально значимые товары для уязвимых категорий населения

2 января МАРТ от лица Правительства, Ассоциация розничных сетей и субъекты торговли подписали Соглашение о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения.

Рост мировых цен на продовольствие сохраняется на высоком уровне. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, в декабре 2021 г. годовой прирост мировых цен составил свыше 20 процентов. По предварительным данным Росстата, потребительские цены за 2021 год в России выросли на 8,4 процента, в том числе на продовольственные товары – на 10,6 процента. Такая ситуация оказывает влияние на рост цен в Беларуси. По итогам года инфляция на внутреннем рынке составила 9,97 процента, на социально значимые товары – около 9 процентов.

В таких условиях подписанное Соглашение направлено в первую очередь на оказание адресной поддержки социально уязвимым слоям населения и будет способствовать нивелированию неблагоприятных последствий внешних конъюнктурных шоков.

Соглашение подписали 16 торговых субъектов.

Среди торговых сетей, подписавших соглашение, — ООО «Санта Ритейл», ООО «Евроторг», ЗАО «Доброном», ОДО «Виталюр», ООО «БелМаркетКомпани», ИУП «БелВиллесден («Гиппо»). Планируется, что список магазинов, которые будут предоставлять скидки на социально значимые товары для уязвимых категорий населения, будет расширяться.

Крупнейшие торговые сети по республике добровольно взяли на себя социальные обязательства и согласились оперативно внедрить в свою работу механизм социальных скидок (перечень субъектов торговли, присоединившихся к Соглашению).

Соглашение предусматривает предоставление с 17 января скидок в размере 10 процентов на определенные группы социально значимых товаров пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным слоям населения, получающим государственную адресную социальную помощь в виде ежемесячного социального пособия.

Покупателю необходимо будет подтвердить в магазине его принадлежность к социально уязвимым категориям населения предъявив пенсионное удостоверение, удостоверение многодетной семьи или справку о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия.

При этом ежемесячная сумма покупок у конкретного субъекта торговли с предоставлением скидок не будет превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 288,01 бел руб.).

МАРТ информирует, что в случае готовности поддержать предлагаемые Соглашением условия, субъект торговли вправе оформить и подписать размещенную на сайте форму о присоединении и выслать ее на официальную почту mail@mart.gov.by.

По данным сайта МАРТ.