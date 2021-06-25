«#TourFest2021»: Пуховчане представили свою команду

Под Березино вблизи туристического центра «Юность» проходил первый в своем роде областной фестиваль для молодых специалистов «#TourFest2021», посвященный Году народного единства. Наш район не остался в стороне и представил свою команду.

Фестиваль носил соревновательный характер. Программа включала шесть видов состязаний: дартс, волейбол, полоса препятствий, гиревой спорт, фигурное вождение велосипеда, перетягивание каната. За каждый вид состязаний выставлялись баллы. Победителями стали команды, набравшие наибольшее количество очков.

Лагерь каждой команды отличался тематическим оформлением. Пуховчане решили оформить свою территорию в военно-патриотическом стиле. Ребята соорудили полевую кухню, облачились в военную форму, приготовили национальные блюда и представили театрализованную постановку. В итоге в конкурсе бивуаков и приготовления блюд команда пуховчан заняла первое место. Судьи особым образом отметили актуальность выбранной темы и кулинарные способности наших земляков.

Вопросы по организации, сборам и сопровождению команды взял на себя Пуховичский районный комитет ОО «БРСМ». Все необходимое, начиная с палаток и посуды и заканчивая велосипедами и полностью укомплектованной аптечкой, смогли найти и собрать в максимально короткие сроки.

— Особую благодарность в подготовке команды и обеспечении всем необходимым мы хотим выразить отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома, ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Виктория», Пуховичскому районному военному комиссариату и войсковой части 89417 города Марьина Горка, — отметила первый секретарь РК ОО «БРСМ» Елена Мазаник.

Станислав БЕЛОУСОВ.