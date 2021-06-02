Традиции сквозь время: Старейшее сельскохозяйственное учебное заведение республики отметило 145-летний юбилей

Марьиногорскому государственному ордена «Знак Почета» аграрно-техническому колледжу имени Владимира Лобанка исполнилось 145 лет. В связи с этим свои поздравления в адрес колледжа прислал председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он высказал самые наилучшие пожелания преподавателям, ветеранам педагогического труда и учащимся. Они прозвучали на торжественном мероприятии, которое прошло в учреждении образования в минувшую субботу.

Участники и гости праздника по традиции собрались на стадионе, где проходил праздничный концерт. В промежутках между выступлениями артистов, у всех была возможность сказать теплые слова в адрес самого старейшего сельскохозяйственного учебного заведения нашей республики.

Директор Денис Зубенко в своем выступлении говорил о том, что на протяжении всей своей истории учреждение образования видит своей основной задачей подготовку высококвалифицированных специалистов. Для этого постоянно обновляется материально-техническая база, улучшаются социально-бытовые условия жизни учащихся. Например, сейчас завершается капитальный ремонт общежития №5. Будут благоустроены около 320 мест для проживания учащихся.

Заместитель директора по производственному обучению Михаил Пранович рассказал, что колледж принимает учащихся на новую специальность. В дипломе напишут, как и ранее, «Техник-механик», однако выпускники будут работать не только в сельскохозяйственных организациях, но и на ремонтно-обслуживающих предприятиях. Эта специальность изначально была разработана под кадровые запросы ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Будущие специалисты после окончания обучения смогут получить распределение на это современное предприятие.

На праздник приехало немало бывших выпускников колледжа. Среди них были и выпускники 2001 по специальности «Техник-электрик». По словам Анатолия Бебко, в основном все одногруппники работают по специальности, полученной в стенах колледжа. Интересно, что ранее про их группу уже писала районная газета. Это было в сентябре 1998 года, когда учащиеся собирали картофель на колхозном поле. Анатолий Бебко хранит заметку и даже привез ее с собой на юбилейную встречу.

В этот день можно было ознакомиться с материально-технической базой колледжа, посетить музей, стать участником экскурсии по учебным кабинетам и лабораториям, посмотреть на работы студентов на выставке декоративно-прикладного и технического творчества.

Сопровождающий меня учащийся Александр Финевич с охотой провел экскурсию и рассказал о правилах колледжа, о том, по какому принципу формируется размер стипендии, о том, почему решил поступить именно сюда.

— Поступил я после 9-го класса. По окончании получу средне-специальное образование и права на управление грузовыми автомобилями и сельскохозяйственной техникой. Думаю, у меня вряд ли возникнет проблема с трудоустройством. А будет хорошая работа, можно и дальше уверенно планировать свое будущее, — говорит Александр.

В день рождения всегда приятно получать подарки: ОАО «Минский тракторный завод» в честь 145-летия подарил учреждению образования новый трактор, который, по словам директора Дениса Зубенко, поможет в подготовке будущих специалистов.

Станислав БЕЛОУСОВ.

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