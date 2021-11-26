Прокуратура Пуховичского района просит откликнуться тех, кто знает что-либо о ней

Прокуратура Пуховичского района обращается с просьбой направлять информацию о фактах геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

Органы прокуратуры Республики Беларусь проводят следствие по уголовному делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

Начатый Генпрокуратурой уголовный процесс по расследованию фактов геноцида направлен на установление конкретных лиц из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство.

Следственная группа Генеральной прокуратуры в настоящее время работает с архивными документами и уголовными делами прошлых лет в отношении нацистских преступников и их пособников. Планирует проведение процессуальных и иных действий, связанных с обнаружением мест массовых захоронений, а также по установлению живых свидетелей и потерпевших от геноцида, защите их прав и законных интересов, увековечению памяти погибших.

В связи с расследованием настоящего уголовного дела обращаемся к гражданам Пуховичского района с просьбой направлять в прокуратуру района документы, материалы, заявления, иную информацию о действиях, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформированиями по уничтожению гражданского населения Беларуси, иных фактах геноцида в исследуемый период времени.

Так, 16 ноября прокурором района проанализирована трагедия в деревне Любин Пуховичского района, которая произошла незадолго до освобождения района. О ней в своей книге «Пуховичи — жемчужина в центре Беларуси» упомянул краевед Николай Кохановский. Он рассказал, что в конце июня 1944 года около 20 человек из Пуховичей поехали косить сено и не вернулись… О том, что случилось, рассказали люди, которые видели, как в колхозный сарай возле деревни Любин немецкие каратели загнали колонну пленных и подожгли его. Свидетели видели, как полыхнул огонь, как выскочил из горящего сарая человек и крикнул: «Люди, передайте, Алесь Журок из Пухович горит…». В огне погибли не только жители Пухович, но и деревень Звезда и Любин, узники бобруйских тюрем.

С целью установления неучтенных захороненных граждан, погибших в результате преступных действий нацистов в годы Великой Отечественной войны, прокурор района обращается к жителям района, кто обладает какой-либо информацией о вышеуказанных обстоятельствах, с просьбой рассказать и при возможности указать место нахождения данного сарая в деревне Любин, где были сожжены узники.

В целях поддержания обратной связи рекомендуем оставлять свои контактные данные.

Прокуратура Пуховичского района:

222811, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 45.

Тел.: (8-01713) 5-50-73.

Почтовые и электронные адреса:

Генеральная прокуратура:

220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 22. E-mail: info@prokuratura.gov.by

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Дмитрий ЛУГИН,

прокурор района.