Транспортная инспекция совместно с ГАИ уделили особое внимание перевозкам пассажиров автомобилями-такси

С 06.09.2021 по 15.09.2021 проходила декада совместных контрольных мероприятий филиала Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области и УГАИ ГУВД Мингорисполкома, направленная на неукоснительное соблюдение законодательства в области транспортной деятельности при осуществлении перевозок пассажиров автомобилями-такси. При проведении контрольных мероприятий обращалось особое внимание на автомобили-такси с явными нарушениями внешнего оформления. Как правило, на этом только начинался контроль, при котором выявлялись более серьезные нарушения действующего законодательства, которые создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

За время проведения контрольных мероприятий работниками филиала выявлено 158 нарушений законодательства на 107 транспортных средств. В их числе отсутствие у транспортных средств разрешения на допуск к участию в дорожном движении, отсутствие страхового свидетельства (страхового полиса) подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности автомобильного перевозчика перед пассажирами, не соответствующее действующему законодательству внутреннее и внешнее оформление автомобилей-такси, перевозка пассажиров за наличный расчёт с отсутствующим или выключенным кассовым суммирующим аппаратом совмещённым с таксометром и средством контроля налоговых органов, а так же, грубое нарушение ПДД — управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством совершенное повторно в течение одного года.

Как показала декада, в поле зрения в эти дни больше всех попадали водители автомобилей-такси, работающие через электронные информационные системы Яндекс.Такси, Uber BY и Bolt. Именно они чаще всего перевозят пассажиров на автомобилях-такси не оформленных соответствующим образом, имеющих технические неисправности, зачастую разговаривают по телефону во время движения, игнорируют требования дорожных знаков и разметки, а также совершают иные нарушения Правил автомобильных перевозок пассажиров и Правил дорожного движения, чем создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью не только своим пассажирам, но и другим участникам дорожного движения.

С уважением, заместитель начальника филиала

Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области

С.С.Белкин