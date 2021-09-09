Коротко о разном 

Травмированы семь человек, пострадала несовершеннолетняя – дорожная обстановка за выходные на Минщине

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За минувшие выходные дни в результате 5 дорожно-транспортных происшествий, 7 человек травмированы. Среди пострадавших – несовершеннолетняя. Об этом рассказала корреспонденту МЛЫН.BY представитель отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Елена Соколова.

Так, в субботу в Червенском районе около 17:30 на 94-м км автодороги «Логойск-Смолевичи-М.Горка» 40-летний житель Марьиной Горки не справился с управлением  мотоцикла «Хонда», съехал в кювет и опрокинулся. Пострадавший госпитализирован с травмами.

В воскресенье около 18:30 в а.г. Ждановичи Минского района 22-летний местный житель, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц», выезжая с дворовой территории, не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «Сузуки». За рулем мотоцикла находился 23-летний минчанин. В результате ДТП он и 23-летняя пассажирка госпитализированы.

Источник: МЛЫН.BY

 

 

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