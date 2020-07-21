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Три дома и четыре квартиры — работники ОАО «Голоцк» справляют новоселье

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Ирина Валенда.

Сегодня уже никого не удивляет, что многие молодые семьи выбирают для постоянного места жительства деревню. И в этом для них есть самый главный плюс — жилье. Ведь жилья строится на селе немало, и со всеми удобствами. Еще рядом с домом есть участок земли, где можно разбить грядки, посадить сад. И, конечно же, в  сельском  хозяйстве  нет проблем с занятостью. Молодым, энергичным, заинтересованным успешно трудиться, всегда рады. 

В ОАО “Голоцк” стараются создать  для  работников не только условия  для  плодотворного труда, но и возможность  обустроиться  на земле  и спокойно  растить  детей.  В  агрогородке Голоцк на улице Петра Гучка в этом году выросли сразу три новых одноквартирных  дома для специалистов, каждый общей площадью 62,4 квадратных метра. Строили их частично  хозспособом, а  часть строительных  работ   выполнила  организация  ООО “Монтажизолитсервис”.

Возле  каждого   дома  земельный  участок  12-15 соток и хозпостройки.

— Домики для  специалистов  украсили  нашу улицу, — рассказывает специалист по кадрам, председатель первичной профсоюзной организации ОАО “Голоцк”  Зоя Кикоть. — Много жилья у нас было возведено еще в 2005 году, благодаря государственной поддержке по  Указу № 405 от 30 августа 2005 года  “О некоторых мерах по строительству жилых домов (квартир) в сельскохозяйственных организациях”. Тогда в Голоцке появились целые улицы новостроек. Приятно, что к нам приезжают люди со всех уголков Беларуси. Устраиваются на работу, создают  семьи. Тем, кто хорошо зарекомендовал себя в работе, мы  предоставляем  жилье.

Справила новоселье в новом доме и семья  Валенда. Ирина работает в сельхозорганизации уже 7 лет, заведует  столовой, а муж Сергей  —  более  15  лет  трудится механизатором.

— Сами мы выросли здесь, — делится Ирина Петровна.  — Я  из Моторово, муж — голоцкий, жили в родительском доме. Зимой получили ключи  от нового дома. Очень обрадовались.

Ирина проводит экскурсию по своему жилью.

— Вот здесь у нас будет зал, спальня, кухня. В доме санузел. Отапливается  котлом  на твердом топливе, но есть  возможность в дальнейшем провести природный  газ.  Потихоньку обживаемся. Я человек сельский, поэтому обязательно будем держать хозяйство. Ну, и грядки, конечно: как без своих овощей в деревне летом.

Соседями семьи Валенда стали молодой бригадир Денис Северин и семья Ирины и Николая Годунко. Ирина трудится телятницей на МТФ “600 голов”, а ее  муж — слесарем на этой же ферме. Сейчас Ирина находится в отпуске по уходу за ребенком. Семья воспитывает троих детей и обустраивается на новых квадратных метрах.

Кроме домов в сельхозорганизации  для своих работников построили еще четыре квартиры в поселке Дружный. Там  велось  долевое строительство.  Все  квартиры —  двухкомнатные по 64,8 квадратных метра. Люди сами будут делать внутреннюю отделку по своему  вкусу.  Квартиру в Дружном получил   главный  агроном  Андрей  Лукьянов. Еще одну —  бухгалтер по животноводству Анна Филипенко с мужем Максимом Пахомовым,  который работает в сельхозорганизации    инженером-механиком. Ключи от нового жилья получил   и  заведующий  автопарком   Александр  Романчук. Четвертая квартира ждет  ветврача,  который этим летом должен прийти на работу в хозяйство после учебы.

Сейчас новоселы, которые получили ключи от домов и квартир, оформляют документы, обживаются на новом месте. Проработав в сельхозорганизации в течение 10 лет, желающие  смогут выкупить жилье. И такой возможностью они скорее всего воспользуются с радостью, потому что выбрали деревню для постоянного места жительства. А, значит, и у их детей будут корни  на  голоцкой земле.

Анастасия ИЮЛЬСКАЯ.

 

 

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