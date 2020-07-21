Три дома и четыре квартиры — работники ОАО «Голоцк» справляют новоселье

Сегодня уже никого не удивляет, что многие молодые семьи выбирают для постоянного места жительства деревню. И в этом для них есть самый главный плюс — жилье. Ведь жилья строится на селе немало, и со всеми удобствами. Еще рядом с домом есть участок земли, где можно разбить грядки, посадить сад. И, конечно же, в сельском хозяйстве нет проблем с занятостью. Молодым, энергичным, заинтересованным успешно трудиться, всегда рады.

В ОАО “Голоцк” стараются создать для работников не только условия для плодотворного труда, но и возможность обустроиться на земле и спокойно растить детей. В агрогородке Голоцк на улице Петра Гучка в этом году выросли сразу три новых одноквартирных дома для специалистов, каждый общей площадью 62,4 квадратных метра. Строили их частично хозспособом, а часть строительных работ выполнила организация ООО “Монтажизолитсервис”.

Возле каждого дома земельный участок 12-15 соток и хозпостройки.

— Домики для специалистов украсили нашу улицу, — рассказывает специалист по кадрам, председатель первичной профсоюзной организации ОАО “Голоцк” Зоя Кикоть. — Много жилья у нас было возведено еще в 2005 году, благодаря государственной поддержке по Указу № 405 от 30 августа 2005 года “О некоторых мерах по строительству жилых домов (квартир) в сельскохозяйственных организациях”. Тогда в Голоцке появились целые улицы новостроек. Приятно, что к нам приезжают люди со всех уголков Беларуси. Устраиваются на работу, создают семьи. Тем, кто хорошо зарекомендовал себя в работе, мы предоставляем жилье.

Справила новоселье в новом доме и семья Валенда. Ирина работает в сельхозорганизации уже 7 лет, заведует столовой, а муж Сергей — более 15 лет трудится механизатором.

— Сами мы выросли здесь, — делится Ирина Петровна. — Я из Моторово, муж — голоцкий, жили в родительском доме. Зимой получили ключи от нового дома. Очень обрадовались.

Ирина проводит экскурсию по своему жилью.

— Вот здесь у нас будет зал, спальня, кухня. В доме санузел. Отапливается котлом на твердом топливе, но есть возможность в дальнейшем провести природный газ. Потихоньку обживаемся. Я человек сельский, поэтому обязательно будем держать хозяйство. Ну, и грядки, конечно: как без своих овощей в деревне летом.

Соседями семьи Валенда стали молодой бригадир Денис Северин и семья Ирины и Николая Годунко. Ирина трудится телятницей на МТФ “600 голов”, а ее муж — слесарем на этой же ферме. Сейчас Ирина находится в отпуске по уходу за ребенком. Семья воспитывает троих детей и обустраивается на новых квадратных метрах.

Кроме домов в сельхозорганизации для своих работников построили еще четыре квартиры в поселке Дружный. Там велось долевое строительство. Все квартиры — двухкомнатные по 64,8 квадратных метра. Люди сами будут делать внутреннюю отделку по своему вкусу. Квартиру в Дружном получил главный агроном Андрей Лукьянов. Еще одну — бухгалтер по животноводству Анна Филипенко с мужем Максимом Пахомовым, который работает в сельхозорганизации инженером-механиком. Ключи от нового жилья получил и заведующий автопарком Александр Романчук. Четвертая квартира ждет ветврача, который этим летом должен прийти на работу в хозяйство после учебы.

Сейчас новоселы, которые получили ключи от домов и квартир, оформляют документы, обживаются на новом месте. Проработав в сельхозорганизации в течение 10 лет, желающие смогут выкупить жилье. И такой возможностью они скорее всего воспользуются с радостью, потому что выбрали деревню для постоянного места жительства. А, значит, и у их детей будут корни на голоцкой земле.

Анастасия ИЮЛЬСКАЯ.