Три пожара объединяет одна причина

На минувшей неделе в районе произошло 3 пожара.

Первый пожар произошел в Блужском сельсовете. 20 октября поступило сообщение о загорании дачного дома. В результате пожара уничтожена крыша дома, дом выгорел изнутри.

22 октября на телефон службы спасения «101» поступило сообщение о загорании бани в г.п. Правдинский. В результате пожара баня выгорела изнутри.

25 октября на телефон службы спасения «101» Пуховичского района поступило сообщение о загорании бани в посёлке Дружный в садовом товариществе «Озерное». В результате баня выгорела полностью.

Предварительной причиной возникновения пожаров в трёх случаях послужило нарушение правил устройства и монтажа печи.

МЧС напоминает, что устройство и эксплуатация отопительных приборов требует повышенного внимания! Нарушение этих правил являются основной причиной пожаров в отопительный сезон.

Дымовые трубы следует проектировать вертикальными, без уступов, из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм.

Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 380 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 250 мм — до конструкций, защищенных негорючими материалами.

Пуховичский РОЧС.