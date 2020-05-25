Три пожара в один день произошли в нашем районе

Шесть пожаров произошло в нашем районе на минувшей неделе. Три из них в один день.

19 мая загорелся нежилой дом в деревне Озеричино Новопольского сельсовета. В результате частично уничтожена комната, выгорело имущество. Одна из версий возникновения пожара – поджог. Материал передан в РОСК.

21 мая загорелась баня в садовом товариществе «Прогресс» близ деревни Ушанка Пережирского сельсовета. В результате пожара уничтожена кровля, выгорело имущество внутри бани. Предварительная причина возникновения пожара — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и монтаже отопительной печи.

Сразу три пожара произошли 23 мая. Первый тревожный звонок раздался около трех часов ночи. Спасателям сообщили о задымлении в доме в городском поселке Руденск. В результате возгорания выгорела веранда, жилая комната, повреждена крыша, уничтожено имущество. Материал по факту пожара передан в РОСК для проведения проверки.

Около шести вечера загорелся дом в поселке Марьино. В результате пожара пострадала кровля, мансардное помещение, жилая комната, имущество. Предварительной причиной возникновения пожара послужила неисправность электрической сети или электрооборудования (короткое замыкание).

Через три часа поступило сообщение о загорании бани в Марьиной Горке. Огонь повредил потолочное перекрытие и имущество. Предварительной причиной послужило нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и монтаже отопительной печи.

К слову, нынешняя неделя началась с пожара. 25 мая огонь полностью уничтожил нежилой дом в садовом товариществе «Озерное» вблизи деревни Талька. Причина устанавливается.

Пуховичский РОЧС.