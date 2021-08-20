Три Спаса: традиции и приметы

В августе православные верующие отмечают три праздника в честь Спасителя (три Спаса), называемые в народе Медовый, Яблочный и Ореховый. В их праздновании тесно переплелись народные и христианские традиции.

Спас медовый

Первый Спас приходится на 14 августа. В церковном календаре этот праздник отмечен как Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Он сопровождается выносом креста, крестным ходом и торжественным водосвятием рек, озер, водоемов. Поэтому первый Спас иногда называют «мокрым» Спасом («на воде»).

В народе первый Спас больше известен как Медовый. Этот день — праздник пчеловодов, когда пчеловоды-пасечники заламывают в ульях первые медовые соты. Крестьяне полагали, что с этого дня пчелы перестают вырабатывать мед. Первые соты обычно несли в церковь: не только на освящение, но еще и «на помин родителей».

С праздником первого Спаса совпал день памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев. Упоминание о них в народном календаре связано со временем собирания мака.

Спас яблочный

Второй Спас (Великий Спас, Спас «на горе», Яблочный) отмечается 19 августа. В Православной церкви в этот день празднуют Преображение Господне.

Великий Спас особо почитали в народе. В этот день в храмах освящали яблоки и другие плоды, после чего позволялось употреблять их в пищу. Отсюда и народное название праздника — Яблочный. По традиции в этот день пекли пироги с яблоками, варили яблочное варенье и угощали им друг друга.

Освящали и колосья нового урожая. В народе говорили: «Спас — в достатке хлеба у нас».

Этот день еще называют «первыми осенинами», то есть встречей осени. От Спаса, который являлся границей между летним и осенним циклом работ, в некоторых местах начинали сев озимых, копали ранний картофель. В этот день устраивали ярмарки.

В народе Спас считали днем отлета аистов. Было замечено, что если аисты начинали готовиться к вылету за неделю до Спаса, то зима будет ранней и морозной, а весна теплой; если же после Спаса — осень будет теплая, зима поздняя, а весна холодная. Отлет аистов свидетельствовал о приближении зимы, а пословицы напоминали: «Пришел Спас — и лето от нас», «Спас — бери рукавицы в запас».

Спас ореховый

Третий Спас (Спас «на полотне», Ореховый Спас) отмечают 29 августа. Празднество установлено в честь перенесения Нерукотворного Образа Господня в Константинополь.

Третий Спас называется Ореховым, потому что к этому дню, как правило, созревают орехи. В Беларуси орешник (лещина) считается священным растением, он символизирует жизнерадостность и плодовитость.

В народе Ореховый Спас также прозвали Хлебным, так как он означал окончание жатвы и озимого сева — с «дожинками», «досевками», а нередко и «засевками». И поговорки соответствующие были: «Третий Спас хлеба припас», «Коль хорош третий Спас, будет зимой квас». Бытовали приметы: «Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса», «Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно». В этот день пекли пироги и печенье из муки нового урожая.

По данным интернет-источников.