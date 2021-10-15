Троих заблудившихся вывели с болот пуховичские спасатели

Очередной инцидент с потерявшимися охотниками на клюкву. Вечером 14 октября спасатели вывели еще трех потерявшихся на болоте, теперь уже вблизи агрогородка Блужа Пуховичского района. Об этом сообщается на сайте МЧС Беларуси.

Позвонили спасателям в 19:30 заблудившиеся сами. На сей раз потерялись трое — две женщины и мужчина.

— Они рассказали, что сошли с электрички на станции Блужа и направились в лес за клюквой, — рассказал начальник пожарной аварийно-спасательной части № 1 Пуховичского районного отдела по ЧС Артемий Золотарь. — Около 16:00 они сбились с пути, и, пока было солнце, пытались выбраться самостоятельно. А когда начало темнеть поняли, что самим им не справиться и позвонили в МЧС.

Отправить спасателям свои координаты, потерявшиеся не смогли, так как это не позволяли технические характеристики телефона.

На поиски выехал заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе, отделение пожарного аварийно-спасательного поста № 14, работники штаба ликвидации ЧС области и работники лесхоза.

— Созвонившись с потерявшимися, мы попросили их описать маршрут движения и по карте вместе с лесничим нам удалось сузить сектор поиска до двух квадратов леса, — продолжает Артемий Золотарь. — Разбившись на группы, мы стали прочесывать лес, постоянно подавая звуковые сигналы. После полутора часов поисков мы добрались до болотных топей, позвонили потерявшимися. Те сообщили, что слышат нашу сирену.

Женщины и мужчина стали двигаться на звук, пока не вышли к каналу. Спасатели попросили их двигаться вдоль него, а сами направились в объезд. Встретились с заблудившимися на лесной дороге они лишь около часа ночи.