Трудом написанная — исполняется 90 лет со дня создания ОАО «Агросимвол»

2 февраля 1931 года на территории сельскохозяйственной организации ОАО «Агросимвол» было создано 5 колхозов: в деревне Боровая Слобода (Бор), в Лютях, в Антаново и Хацешеве, в Скрыле, нынешней Скрыльской Слободе и Подвилье.

В колхозе «Красный бор» насчитывалось 90 колхозных семей, 385 гектаров пашни, 150 сенокосов, 165 пастбищ и 161 гектар других земель. В колхозе имелось 4 молотилки, сепаратор, 20 телег, 37 саней, 38 плугов, 2 культиватора, сеялка рядная, жатка, ветряная мельница, 5 конюшен, сарай, 2 свинофермы, 53 лошади, 30 коров, 140 свиней.

Урожайность зерновых тогда составляла от 5 до 10 центнеров с гектара, картофеля — 80, овощей — 60 центнеров с гектара. Первым председателем был избран Михаил Стрельский.

После Великой Отечественной войны на территории колхоза (деревня Бор) проживало 952 жителя. На ферме оставалось только 4 коровы, 4 теленка, 2 свиньи, 27 овец, 10 волов и 42 лошади.

В 1950 году за счет объединения маленьких хозяйств произошло укрупнение колхоза. Он стал называться Сталинским, а с 1958 года — «Искра». Хозяйство возглавляли Никифоров, Рощин, Гарков, Чайковский. С 1964 по 1972 год колхозом «Искра» руководил Евгений Семашко, а с 1972 по 1997 год — Михаил Клиндюк. В этот период были построены комбинат бытовых услуг, баня, столовая, почта, ФАП, мехмастерские, четыре однокомнатных и один четырехквартирный дом со всеми удобствами для специалистов сельского хозяйства.

В 1997 году хозяйство возглавил Мечислав Михаловский.

В 2003 году колхоз был реорганизован в сельскохозяйственный производственный кооператив «Искра надежды». В 2006 году началось строительство агрогородка в деревне Бор. И с ноября 2007 года хозяйство возглавил Александр Каржанец.

В 2010 году СПК «Искра надежды» преобразовано в ОАО «Агросимвол».

В 2016 году руководителем ОАО «Агросимвол» стал Юрий Плешевеня.

— В то время у хозяйства было много долгов, — вспоминает Юрий Михайлович. — Все силы мы бросили на то, чтобы поднять производство и повысить качество продукции. И нам это удалось благодаря строгому соблюдению технологии, дисциплине и, конечно, кадрам.

Прежде всего, уделили внимание животноводческой отрасли. От качества молока зависели и расценки. Например, за молоко классом «экстра» была расценка гораздо выше. Его продавали ежедневно до 65 процентов. Это позволило уменьшить задолженность, а также повысить зарплату работникам хозяйства и активно вкладывать деньги в строительство и реконструкцию животноводческих ферм. В 2019 году построено помещение для содержания молодняка на 200 голов.

В ОАО «Агросимвол» действуют две животноводческие фермы: МТК «Бор» и МТФ «Горелец». Как рассказала главный зоотехник хозяйства Екатерина Уласень, сегодня в хозяйстве все поголовье крупного рогатого скота — 2470 голов. Только в сравнении с предыдущим годом оно выросло на 56. И по итогам 2020 года от каждой коровы получили 4423 килограмма молока, что на 285 килограммов больше, чем в предыдущем.

Каждый день хозяйство отправляет 12 тонн молока на перерабатывающие заводы, что на 820 литров больше, чем в предыдущем году. Молоко — сортом «экстра» и высшим. Ежегодно идет прибавка. Сегодня в лидерах операторы машинного доения Тамара Смычкова, Татьяна Агейченок и Наталья Герман.

ОАО «Агросимвол» реализует также молодняк КРС на сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, что приносит хорошую выручку. Прибавка есть и в выходе телят. Большая заслуга в этом оператора по искусственному осеменению Ольги Финевич, которая работает более 20 лет. Уход за маленькими телятами на протяжении многих лет осуществляют животноводы Зинаида Левчик, Наталья Елишевич, Светлана Баек.

Произошли большие изменения в механизации труда. На МТК «Бор» функционирует современный доильный зал. Качество молока под строгим контролем специалистов. Кормление тоже механизировано. Только на ферме «Горелец» одно помещение с дойным стадом и два — для доращивания бычков, где применяется ручной труд.

Получать весомую прибавку молока позволяет хорошая кормовая база: обеспеченность кормами под полную потребность. Есть комбикорма, все необходимые добавки, шроты. В достатке силос, сенаж, качество которого соответствует всем требованиям.

Чтобы получать хорошую прибавку урожая, необходимо не только строго соблюдать технологии выращивания зерновых культур, но и обеспечить полную заправку почвы удобрениями. Важно, чтобы на полях работала высокопроизводительная современная техника. За последние годы проведена большая работа по обновлению тракторного парка. Часть энергонасыщенной техники приобрели по лизингу благодаря поддержке государства. Сегодня в хозяйстве 6 энергонасыщенных тракторов МТЗ-3032 и 3532 и МТ-З2522. В последние годы купили зерноуборочный комбайн, культиватор широкозахватный, кормораздатчик, косилку прицепную, трактор МТЗ-82 для работы на химзащите растений. Вся техника белорусского производства.

Конечно, успехи, которых достиг коллектив хозяйства, стали возможны благодаря труду людей. Им обеспечивают не только достойную зарплату, но и создают условия для жизни. Все главные специалисты получили жилье на улице Солнечная, построенной по программе “Возрождение села”.

Нельзя представить историю хозяйства без таких людей, как Иосиф Колодинский, Сергей Мотуз, Александр Тисович, Лидия Бабук, Нина Новичок, Людмила Казак, Галина Кунец, Виктор Буткевич.

София Рымша отдала животноводческой отрасли 35 лет и продолжает работать и передавать опыт молодым специалистам.

Много в сельхозорганизации трудовых династий. Мария Циманович — главный агроном хозяйства с 2010 года. Ее мама Зинаида Циманович — заведующая МТФ “Горелец”. Также в хозяйстве работает еще одна ее дочь — Ольга Сулим, заведующая столовой. Трактористом-машинистом работают Анатолий Лабанок и его сын Владислав, который окончил Смиловичский сельскохозяйственный лицей.

Много лет трудятся тракторист-машинист Георгий Фурс и его жена Татьяна Васильевна, бухгалтер по животноводству. Вместе с супругой Валентиной трудится и Петр Мотуз. Олег Рудый — с братом Сергеем. Анатолий Зубок — животновод, а его жена Елена — оператор машинного доения. Семья животноводов — Василий Меркуль и Наталья Елишевич.

— У нас хороший коллектив, и, несмотря на все трудности, которые объективно сложились в последнее время не только в стране, но и во всем мире, я уверен, что мы будем и в дальнейшем успешно решать поставленные задачи, — говорит Юрий Михайлович Плешевеня.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

От всей души поздравляю коллектив ОАО “Агросимвол” с 90-летием хозяйства. Низкий поклон ветеранам труда, которые в тяжелые годы восстанавливали хозяйство, своим добросовестным трудом писали его историю.

Дорогие труженики! Я желаю всем здоровья, тепла и понимания в ваших семьях, успехов в нашем общем деле.

Юрий ПЛЕШЕВЕНЯ, директор ОАО «Агросимвол».