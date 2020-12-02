Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 декабря: что еще изменится

С 1 декабря в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий, снижаются экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, а водителей начнут штрафовать за летние шины на колесах.

Повышаются пенсии

Все виды трудовых пенсий повышаются с 1 декабря в соответствии с указом №409 от 5 ноября 2020 года, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Перерасчет пенсий будет произведен более чем 2,4 млн пенсионеров. Основные размеры трудовых пенсий повышаются на 6%. К основной пенсии выплачиваются доплаты, надбавки, повышения. В их числе доплата неработающим гражданам, людям в возрасте 75-79 лет (Br48,4), 80 лет и старше (Br64,53). Кроме того, предусмотрены надбавка на уход инвалидам I группы (Br64,53) и лицам в возрасте старше 80 лет (Br32,27), а также повышение инвалидам и участникам войны, почетным донорам и некоторым другим категориям граждан (от Br25,81 до Br322,65). Перерасчет данных выплат осуществляется автоматически при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, как правило, каждый квартал (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября).

«В номинальном выражении у каждого пенсионера увеличение основного размера пенсии будет свое — в зависимости от индивидуальных показателей стажа и заработной платы до выхода на пенсию. Средний размер пенсии по возрасту в декабре составит Br499,7. Поскольку во время работы пенсионеров с индивидуальным коэффициентом заработка (ИКЗ) более 1,3 размер пенсии ограничивается, у неработающих пенсионеров он выше. Средний размер пенсий по возрасту неработающих пенсионеров в декабре составит почти Br513», — рассказали в пресс-службе. Читать далее

Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты

Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 ноября 2020 года №679.

Согласно документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, отработанные нефтепродукты составит $42 за 1 т (ранее — $42,2).

Пошлина на прямогонный бензин установлена на уровне $23,1 за 1 т (ранее — $23,2).

Что касается ставок на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла, то они останутся прежними — $12,6 за 1 т.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 ноября. Тогда они тоже были снижены.

Штрафы за летнюю резину

Согласно правил дорожного движения, с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

За участие в дорожном движении транспортных средств, на которых не установлены зимние шины, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины (1 БВ — Br27).

Госавтоинспекция напоминает, что с 25 ноября по 4 декабря проходит республиканская профилактическая акция «Зимний тюнинг для машин — правильный протектор шин!», которая предусматривает широкомасштабные рейды. Инспекторы проверят, как водители подготовили свои авто к эксплуатации зимой. В ГАИ также просят водителей не забывать, что в сложных погодных условиях самое главное — повышенное внимание и предельная осторожность на дороге. Участникам дорожного движения следует выбирать безопасный скоростной режим, исходя из конкретной ситуации на дороге, увеличить дистанцию и боковой интервал, избегать резких ускорений и торможений, лишних маневров.

Источник: БелТА