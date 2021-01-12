Труженикам ОАО «Агросимвол» вручили подарки

Уже несколько лет животноводы района получают вместе со словами благодарности за свой труд подарки и поздравления в рамках республиканской акции «Наш животновод».

Акция «Наш животновод» была организована республиканским комитетом профсоюза работников агропромышленного комплекса в 2018 году. Председатели профсоюзных организаций в каждом районе посещают все сельскохозяйственные организации, благодарят за труд тех, кто трудится на животноводческих фермах.

В преддверии новогодних праздников председатель районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Анастасия Ореховская вручила подарки труженикам ОАО «Агросимвол». Также поздравления и пожелания были адресованы животноводам от председателя первичной организации хозяйства Надежды Ученевой.

На молочно-товарной ферме «Горелец» и молочно-товарном комплексе «Бор» в этом году уверенно плюсуют.

— У нас подобрался хороший коллектив, — говорит заведующая МТФ «Горелец» Зинаида Циманович. — Операторы машинного доения Наталья Герман, Елена Сенько, Наталья Яковицкая, Светлана Абакунчик надоили за 11 месяцев более 4 тысяч килограммов молока от каждой буренки. Они очень старательно работают. На них всегда можно положиться. Поэтому и получаем весомую прибавку молока: 120 процентов к уровню прошлого года. Мы заменили 40 процентов дойного стада за счет ввода нетелей, также изменили рацион кормления: ввели муку, шрот, комбикорм. Заготовлены в необходимом количестве качественные корма: силос, сенаж.

— Мы также проводим мониторинг ферм, — рассказывает Анастасия Ореховская. — Смотрим, есть ли обустроенные бытовые помещения, комната для приема пищи. Все работники должны иметь спецодежду, а в комнате отдыха должны быть холодильник, микроволновая печь, электрочайник, стиральная машина. Правда, пока не везде так получается.

Труд животноводов — один из самых тяжелых в сельскохозяйственной отрасли. Благодаря тем, кто вкладывает в свою работу умение и опыт, кто предан своему делу, сельхозорганизация достигает высоких производственных показателей.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.