Турнир памяти Владимира Зубка собрал учащихся и ветеранов спорта

Турнир по волейболу памяти талантливого тренера Владимира Ивановича Зубка прошел в Марьиногорском аграрно-техническом колледже уже в третий раз. И снова собрал на спортивной площадке как учащихся, так и ветеранов спорта.

Традиционно перед соревнованиями прозвучали теплые слова в память о Владимире Ивановиче Зубке, жена и дети которого присутствовали на соревнованиях и в этот раз.

А затем состоялись волейбольные баталии. Как всегда, на площадке было по-настоящему жарко, потому что к победе стремился каждый. Однако пока побеждает сильнейший: в третий раз лучшими были ветераны сборной команды Беларуси. Не удивительно, ведь они чемпионы мира среди ветеранов.

И получать награды из их рук молодежи всегда приятно: это стимул стремиться к новым вершинам.

Елена ИВАНОВА.