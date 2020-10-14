Спорт 

Турнир памяти Владимира Зубка собрал учащихся и ветеранов спорта

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Турнир по волейболу памяти талантливого тренера Владимира  Ивановича  Зубка прошел   в  Марьиногорском   аграрно-техническом  колледже уже в третий раз.  И снова собрал на спортивной площадке  как учащихся, так и ветеранов спорта.

Традиционно перед соревнованиями прозвучали  теплые  слова  в  память о Владимире  Ивановиче  Зубке, жена и дети которого присутствовали на соревнованиях и в этот раз.

А затем состоялись волейбольные баталии. Как всегда, на площадке было по-настоящему жарко, потому что к победе стремился  каждый. Однако пока побеждает сильнейший: в третий раз лучшими были ветераны сборной  команды  Беларуси. Не удивительно, ведь они чемпионы мира среди ветеранов.

И получать награды из их рук молодежи всегда приятно: это стимул стремиться к новым вершинам.

Елена  ИВАНОВА.

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