Тушили дом и хозпостройку…
На прошлой неделе на телефон службы спасения «101» поступило два сообщения о пожарах.
16 февраля поступило сообщение о задымлении в доме. В результате пожара в одной квартире закопчены стены коридора и потолок, повреждена входная дверь, пострадало имущество. Причина устанавливается.
19 февраля поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в деревне Пуховичи. В результате пожара уничтожена крыша сарая, повреждено имущество. Предварительной причиной стало нарушение правил безопасности при использовании электрооборудования (использование электроплитки в качестве обогревателя).
Помните, что эксплуатация электроприборов требует повышенного внимания!
* Перед использованием электроприборов обязательно изучите инструкцию по эксплуатации.
* Уходя из дома, выключайте электроприборы.
* Не используйте электроприборы после окончания срока эксплуатации.
* Пользуйтесь сетевыми фильтрами для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети.
Пуховичский РОЧС.