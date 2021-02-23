Тушили дом и хозпостройку…

На прошлой неделе на телефон службы спасения «101» поступило два сообщения о пожарах.

16 февраля поступило сообщение о задымлении в доме. В результате пожара в одной квартире закопчены стены коридора и потолок, повреждена входная дверь, пострадало имущество. Причина устанавливается.

19 февраля поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в деревне Пуховичи. В результате пожара уничтожена крыша сарая, повреждено имущество. Предварительной причиной стало нарушение правил безопасности при использовании электрооборудования (использование электроплитки в качестве обогревателя).

Помните, что эксплуатация электроприборов требует повышенного внимания!

* Перед использованием электроприборов обязательно изучите инструкцию по эксплуатации.

* Уходя из дома, выключайте электроприборы.

* Не используйте электроприборы после окончания срока эксплуатации.

* Пользуйтесь сетевыми фильтрами для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети.

Пуховичский РОЧС.