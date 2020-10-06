У ценителей искусства из нашего района есть возможность познакомиться с творчеством Николая Рериха

В картинной галерее районного краеведческого музея открылась выставка репродукций работ Николая Рериха “Святая Русь”, предоставленная Сибирским Рериховским обществом. Ценителям искусства из нашего района выпала уникальная возможность поближе познакомиться с творчеством этого выдающегося деятеля русской и мировой культуры.

По случаю открытия выставки была организована встреча, в которой приняли участие представители творческой общественности города. В мероприятии также участвовали куратор выставки Елена Толкач, гость из Новосибирска, представитель Сибирского Рериховского общества Александр Басько. Разговор шел о личности великого гуманиста и его творческом наследии.

Николай Рерих — настоящий гражданин мира. Он родился в Российской империи, жил в Европе и США, Индии. В историю мировой культуры вошел как художник, философ, писатель, археолог. Он является автором идеи и инициатором первого в истории международного договора о защите культурного наследия, известного как “Пакт Рериха”. Вместе со своей женой Еленой он создал философско-религиозное учение “Живая Этика”, у которого и сегодня немало сторонников во всем мире.

Художественное наследие Николая Рериха составляет несколько тысяч работ в области станковой, монументальной (фрески, мозаика) и театрально-декорационной живописи. Многие ранние его картины посвящены истории Древней Руси, древнерусским памятникам культуры. Репродукции некоторых из них представлены на выставке.

Участники мероприятия отмечали, что древнерусский цикл Рериха имеет такую же ценность для Беларуси, как и для России. В нем — общая для наших народов история.

В экспозиции выставки есть репродукции картин, которые хорошо знакомы любителям живописи: “Заморские гости”, “Победа” , “Снегурочка и Лель” и другие.

К слову, 9 октября исполнится 146 лет со дня рождения Николая Рериха. У почитателей его творчества есть уникальная возможность отметить день рождения художника в окружении качественных репродукций его картин.

Выставка продолжит свою работу до 25 октября.

Наталья ПАРХОМЧИК.