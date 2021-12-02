У драматичной истории — положительная развязка

История — о братьях Драпеза, которые после смерти мамы, чтобы не расставаться со своей трехлетней сестрой, решили оформить над ней опекунство. Когда все это начиналось, органы опеки не скрывали сомнений в том, смогут ли два молодых парня должным образом заботиться о маленькой девочке. Вопросы вызывала и квартира, в которой проживает семья. На тот момент она находилась в плачевном состоянии: старые обои, плохая мебель. И еще — пьющий дядя. Все это не вызывало доверия у социальных работников. Стас и Руслан были в отчаянии. Им не на кого было рассчитывать. Тогда парни решили рассказать о своей проблеме одному из самых популярных интернет-ресурсов в Беларуси. И помощь пришла незамедлительно… — После опубликования статьи я не успевал отвечать на все предложения о помощи, — рассказывал тогда Руслан. — В социальных сетях мне пришло больше четырех тысяч сообщений. Предлагали все: строительные материалы, игрушки, одежду, деньги. С нами на связь даже вышел телеканал ТНТ. Приезжал известный белорусский блогер, привез еду и игрушки. Ремонт в комнате Карины от начала до конца сделала за свой счет одна добрая женщина. Подарили стиральную машину и компьютер.

Благодаря неравнодушным людям и целеустремленности братьев быт и условия жизни семьи изменились кардинально. Это стало весомым аргументом для положительного решения органов опеки и попечительства: Карина осталась в своей семье. Официальным опекуном стал Стас. Решение было принято еще в сентябре.

Мне стало интересно, как сейчас обстоят дела у семьи? Нашел Руслана в социальных сетях и напросился в гости. Сразу преду-предил, что приду с намерением оценить обстановку. Парень смело ответил: “Приходи в любое время, но только не поздно, ведь Карина в девять ложится спать”.

Квартиру не узнать: из прежнего здесь нет вообще ничего. Неизменным осталось только настроение маленькой Карины: она по-прежнему очень жизнерадостный ребенок.

— Работы по дому прибавилось, — говорит Руслан. — Теперь нужно ухаживать еще и за дедушкой, потому что из-за болезни он совсем перестал ходить. Когда мы с братом дома вдвоем, то, конечно, справляемся. Но когда остается кто-то один, приходится трудно, ведь наш Константин Антонович — мужчина не маленький.

Рассказ Руслана прерывает звонок в дверь: пришел с работы Стас. Не успев раздеться, младший брат начинает получать задания от старшего: нужно выбросить мусор, сходить в магазин и в аптеку за лекарствами для дедушки. Положил в карман рецепты на лекарства, туда же — деньги, Руслан целует сестренку и уходит.

— Папа, а куда? — спрашивает Карина у Руслана про Стаса.

— Скоро придет, солнышко, — отвечает Руслан и продолжает заниматься домашними делами.

И я понимаю, почему он — папа. Пока я был у них, старший брат так ни разу и не присел. Руслан, разговаривая со мной, пылесосил, мыл полы, кормил Карину, готовил обед, занимался стиркой.

— От дяди помощи никакой, — продолжает Руслан. — Пить он так и не перестал, хотя много раз обещал.

Разговор опять прерывает звонок в дверь: вернулся Стас. Отдает брату сдачу, пакет с покупками и идет смотреть мультики вместе с Кариной.

— Деду совсем плохо, — говорит Стас. — Нам предлагали его отдать на содержание в специализированное учреждение, но мы отказались. Ну, как он там будет без нас? Ничего, справимся. Семья — это главное.

Долго поговорить со Стасом я не успел. Руслану снова понадобилась помощь: нужно переодеть дедушку. И пока братья ухаживали за Константином Антоновичем, маленькая Карина показывала мне свой гардероб и игрушки.

Больше задерживать ребят я не стал. На свой главный вопрос ответ я получил: они — семья, и со всеми проблемами справляются.

P.S. Пока статья готовилась в печать, дедушка Руслана, Стаса и Карины умер…

Станислав БЕЛОУСОВ.