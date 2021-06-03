У мемориального комплекса «Курган Славы»  стартовала  акция,  посвященная Году народного единства

У мемориального комплекса «Курган Славы» 29 мая стартовала акция, посвященная Году народного единства.

В ее рамках запланирован целый ряд выставочных мероприятий, которые будут проходить каждые выходные до конца августа. В минувшую субботу и воскресенье выставки, мастер-классы, тематические площадки представили учреждения профессионально-технического и среднего специального образования и дополнительного образования детей и молодежи. В акции примут участие и представители нашего района. Так 17-18 июля будет представлена экспозиция «Твои герои, Пуховщина», посвященная Великой Отечественной войне, а 31 июля можно будет познакомиться с выставкой, которую подготовит ЗАО «Август-Бел».

Наталья ВАСИЛЬЕВА.