Год народного единства 

У мемориального комплекса «Курган Славы»  стартовала  акция,  посвященная Году народного единства

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Снимок носит иллюстративный характер.

У мемориального комплекса «Курган Славы» 29 мая  стартовала  акция,  посвященная Году народного единства. 

В ее рамках запланирован целый ряд выставочных мероприятий,  которые будут проходить каждые выходные  до конца августа. В минувшую субботу и воскресенье выставки, мастер-классы, тематические площадки представили учреждения профессионально-технического и среднего специального образования и дополнительного образования детей и молодежи.  В акции примут участие и представители нашего района. Так  17-18 июля будет представлена экспозиция «Твои герои, Пуховщина»,  посвященная Великой Отечественной войне,  а 31 июля можно будет познакомиться с выставкой, которую  подготовит  ЗАО «Август-Бел».

Наталья ВАСИЛЬЕВА.

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