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У нас — «плюс». Пуховчанка рассказала, как проходила лечение от коронавируса в госпитале

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Полина Зернякова (невролог), Сергей Родевич (онколог), Ирина Литвинчук (офтальмолог) — врачи инфекционного госпиталя.

…Голос Людмилы Александровны  Литавор прозвучал как-то непривычно для меня: обычно звонкий, позитивный, в этот раз он был, мне показалось, голосом уставшего человека. Я осторожно спросила, не отменяется ли запланированная встреча.

— Нет, у вас все по плану, — ответила Людмила Александровна. — А у меня сегодня нет: мы с мужем в больнице. У нас — «плюс»…

С момента нашего разговора прошло уже три недели. Людмила Александровна на днях выйдет с больничного и вернется на работу в военный комиссариат. Сын Егор, также переболевший коронавирусом, вернется к учебе. А муж Сергей пока еще остается в госпитале под наблюдением врачей: он перенес болезнь в тяжелой форме. Но самое страшное, уверены члены этой семьи, уже осталось позади. Нужно восстанавливаться и возвращаться к привычной жизни, пополнив копилку собственной житейской мудрости выводами о том, как нужно противостоять болезни. Именно об этом был наш первый после выписки Людмилы Александровны из госпиталя разговор.

— Как и всем, нам хотелось надеяться на то, что мы сможем избежать инфицирования, — признается Людмила Александровна. — Я старалась дистанцироваться, всегда имела при себе антисептик, в людных местах пользовалась маской. Но на работе, где во время призывной кампании всегда многолюдно, дистанцироваться сложно. И молодежь беспечна: большинство игнорируют средства индивидуальной защиты. Думаю, что наша история борьбы с коронавирусом именно с моей работы и началась.

Правда, первые симптомы заболевания (повышенная температура) появились не  у меня, а  у мужа. Я же сразу не чувствовала недомогания. Только недели через полторы после предполагаемого контакта у меня пропало обоняние и вкус. Тесты, взятые у всех членов семьи, оказались положительными. Компьютерная  томография  выявила пневмонию. Так  мы  с  мужем  оказались  в   больнице.

Когда освободились места в двухместной палате, нас положили  вместе. И это было во многом решающим фактором для выздоровления, потому что эта болезнь не меньше, чем медикаментозного лечения,  требует  психологической поддержки. А она Сергею очень была нужна, потому что коронавирус у него  протекал  тяжело. Температура   держалась   16 дней,  понадобилась  кислородная  поддержка.  А на  определенном  этапе  —  и  перевод  в отделение реанимации. Я как психолог по образованию понимала необходимость мотивации к выздоровлению и всячески старалась внушать близкому мне человеку, что нельзя сдаваться. Этому же учат пациентов и врачи. Они, как никто, понимают чувства заболевших коронавирусом  людей, их страх перед нехваткой кислорода, изоляцией, не всегда прогнозируемыми реакциями на лечение.

Я же поняла за эти дни, насколько важно прислушиваться к их рекомендациям, выполнять все, что прописано. Нельзя игнорировать нахождение в прон-позиции (на животе), соблюдение питьевого режима. Нельзя поддаваться страху и впадать в уныние. Мы, я думаю, были послушными и исполнительными пациентами. И все же в полной мере испытали, насколько тяжела и коварна эта новая болезнь.

Для облегчения состояния  Сергея были  использованы и плазма крови с  антителами, и другие лекарства от коронавируса, которые применяются в тяжелых случаях. Все эти усилия позволили ему избежать попадания  на  аппарат   искусственной вентиляции легких. И в этой связи хотелось бы сказать, что на государственном уровне нужно решать вопрос с упрощением процедуры забора крови у переболевших людей. Многие согласны сдать кровь, в которой есть антитела, такие нужные для тяжелых пациентов. Но чтобы сдать ее, необходимо не одну инстанцию пройти, не одну бумагу подписать. И это для кого-то становится препятствием. Между тем, плазма  нужна  все   большему  количеству  пациентов.

Не могу не сказать о том, что весь медперсонал работает в тяжелейших условиях. Но несмотря на это, все врачи и медсестры стараются быть на позитиве, поддерживают больных, терпеливо объясняют им назначения, помогают найти удобное положение, способствующее облегчению дыхания. Огромная благодарность от нас за чуткость и профессионализм лечащему врачу    Виктории   Урбан, заведующей отделением реанимации  Дарье Новиковой, всем  другим  докторам,  которые помогали нам  справиться с болезнью.

Нелегко приходится и младшему медперсоналу, ведь к тяжелым больным не пускают родственников, и всю   нагрузку  по  уходу  берут  на  себя  медработники.

Они  для   меня   —   герои. А  ведь  многие  врачи —  вчерашние  студенты, которые  сразу  окунулись  в  такую непростую жизнь, состоящую из  восьмичасовых дежурств в красной зоне и бесконечных поисков ответов на вопросы,  которые  подбрасывает   болезнь.

Хочется отметить также, как хорошо организовано в нашем госпитале питание. Разнообразно, вкусно и полезно. Видно, что готовят для пациентов с душой.

…Коронавирус  многих из нас заставляет пересмотреть свое отношение к жизни,  к своим близким, к медицинским работникам. Я в очередной раз убедилась в том, что не зря выбрала девизом по жизни такие слова: «В любых делах при максимуме сложностей подход к проблеме все-таки один: желанье — это множество возможностей, а  нежеланье — множество причин». Если вы стремитесь выздороветь — будете искать для  этого возможности, если намерены сдаться —  найдете  причины  для  этого…  Я желаю всем не сдаваться.

И отдельные слова хочется адресовать тем, кто все еще не старается прилагать усилия, чтобы избежать заражения. Задумайтесь и прямо сейчас что-то измените в своем поведении: начните соблюдать меры предосторожности, избегайте людных мест, отмените ненужные в такое время мероприятия, праздники, дистанцируйтесь ради себя и близких. Просто оставайтесь людьми, имеющими социальную ответственность перед другими…

Елена  ШАНТЫКО.

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